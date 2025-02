João Fonseca venceu Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, na Argentina, e foi simultaneamente ovacionado no Brasil, durante segundo dia de Rio Open, no Rio de Janeiro. Confira o vídeo abaixo;

Adversários de João Fonseca no Rio Open

João Fonseca, 99º colocado do ranking mundial e campeão do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, estreia contra o francês Alexander Muller, 58º colocado. Na segunda rodada ele pode reencontrar o argentino Tomas Etcheverry, 44º, o qual derrotou na estreia do torneio argentino. Francisco Cerundolo, 28º, seu adversário na final, pode ser um rival das quartas de final do brasileiro.

João Fonseca alcança feitos de Carlos Alcaraz

Desde Carlos Alcaraz, João Fonseca se tornou o mais jovem finalista em torneios disputados no saibro. Em 2021, o espanhol chegou à decisão — e conquistou o título — no ATP de Umag, na Croácia, com apenas 18 anos e dois meses. Fonseca, por sua vez, atinge a marca com 18 anos e cinco meses.

Essa não é a primeira marca de Alcaraz que Fonseca iguala. O brasileiro também se tornou o mais jovem tenista a entrar no top 100 do ranking mundial desde o espanhol.

🗨️Confira o comentário de Carlos Alcaraz após o título de João Fonseca do ATP 250 de Buenos Aires;