João Fonseca, agora número 68 do mundo após sua conquista no ATP 250 de Buenos Aires, vai tentar no Rio Open uma façanha jamais alcançada no mundo do tênis: a dobradinha Buenos Aires - Rio de Janeiro com o título também do Rio Open.

Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a ganhar um título de ATP aos 18 anos e cinco meses, o quarto mais jovem no século e entre os dez mais jovens que venceram desde 1990.

O torneio argentino é o mais tradicional da gira sul-americana e está em sua 25ª edição, data de 2001 quando Gustavo Kuerten venceu a primeira edição e até ontem havia sido o único brasileiro a levantar o caneco.

O Rio Open estreou no calendário em 2014 e está em sua 11ª edição tendo só se ausentado do calendário em 2021 em virtude da pandemia. É o mais importante pela premiação e pontuação, é o único ATP 500 do continente.

As listas dos dois eventos são sempre parecidas, salvo uma ou outra ausência, mas ninguém conseguiu a façanha de vencer na Argentina e depois o torneio carioca. Em 2014, David Ferrer venceu na capital argentina e parou na semifinal no Rio de Janeiro. O título ficou com Rafael Nadal sobre Alexandr Dolgopolov.

No ano seguinte foi a vez de Ferrer ganhar no Rio de Janeiro e Nadal cair na semi diante de um inspirado Fábio Fognini. Em 2016, Dominic Thiem ergueu a taça no torneio argentino e parou na semi na capital carioca. A taça ficou com Pablo Cuevas.

Em 2017, Dolgopolov surpreendeu e levantou a taça na Argentina, mas caiu nas quartas no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Dominic Thiem foi bi em Buenos Aires, mas parou nas quartas do Rio Open. Em 2019, o italiano Marco Cecchinato surpreendeu com a taça na capital argentina, mas parou na estreia no Rio de Janeiro.

Em 2020, Casper Ruud foi campeão de Buenos Aires, mas chegou cansado e parou no italiano Gianluca Mager na estreia no Rio de Janeiro. O italiano perdeu a final para o chileno Cristian Garin em um torneio com muitos problemas por conta das chuvas.

Em 2022, Ruud voltou a triunfar em Buenos Aires, mas não jogou no Rio e o troféu ficou com Carlos Alcaraz que desabrohcava para o mundo com sua primeira conquista.

Em 2023, Alcaraz levou o caneco em Buenos Aires e chegou perto da façanha, mas perdeu dura final para o britânico Cameron Norrie. E na temporada passada, o argentino Facundo Diaz Acosta levou o troféu em sua casa, mas no Rio ficou nas oitavas diante do campeão, o argentino Sebastian Baez.

Outro feito para João Fonseca no Rio Open

Além deste feito, Fonseca tenta ser o primeiro brasileiro campeão em simples no Rio. Apenas Rafael Matos ergueu uma taça no torneio, nas duplas ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, em 2024. Fonseca estreia contra o francês Alexandre Muller e pode ter nas oitavas o argentino Tomas Etcheverry, oitavo favorito.

Em simples, jamais um brasileiro passou das quartas de final. Este ano, além de Fonseca, o torneio terá Thiago Wild, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e Felipe Meligeni tentando esta façanha.