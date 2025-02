João Fonseca ganha convite para chave principal de grande torneio

Horas após ter entrado direto na chave do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, João Fonseca, número 68 do mundo, recebeu outra boa notícia nesta quarta-feira (19). O jovem de 18 anos irá disputar a chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

continua após a publicidade

A competição abre o calendário de Masters 1000 do ano a partir do dia 5 de março, com fim no dia 16. Será a segunda competição deste nível que o tenista disputará. Ano passado, passou à segunda rodada em Madri, na Espanha, quando foi derrotado pelo americano Alex Michelsen.

➡️ Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no Whatsapp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Com isso, o calendário do carioca ficou assim: Indian Wells a partir de 5 de março, caso não avance, joga o Challenger 175 de Phoenix a partir do dia 11 de março e, depois, o Masters de Miami a partir do dia 19.

continua após a publicidade

O evento é um dos maiores do mundo e anunciou também o jovem Learner Tien, derrotado por João Fonseca na final do NextGen Finals, como outro convidado. No feminino, a veterana Venus Williams e tcheca Petra Kvitova foram agraciadas.

➡️ João Fonseca frustra torcida e cai na estreia no Rio Open

João Fonseca no Rio Open

A estreia de João Fonseca foi de longe a mais esperada pelos milhares de fãs que praticamente lotaram a quadra central do Rio Open na noite dessa terça-feira (18). Mas o fenômeno do tênis brasileiro, que esta semana chegou à posição número 68 no ranking da ATP, não foi páreo para o francês Alexandre Muller, 60º no mundo. Com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), Fonseca perdeu por 2 sets a 0 em 1h32 de jogo e deu adeus ao torneio logo na primeira rodada.

continua após a publicidade

Mesmo que o público estivesse todo ao lado de João Fonseca, Muller soube manter a concentração do início ao fim do primeiro set. Quebra de serviço atrás de quebra de serviço, o francês chegou a abrir 5/0 e ameaçou um "pneu", para incredulidade da torcida brasileira.

João Fonseca lamenta derrota na estreia no Rio Open (Foto: Rio Open/Fotojump)

➡️ João Fonseca participa de ação para adoção de cães no Rio Open

Aparentemente nervoso, João Fonseca só conseguiu encaixar algumas bolas e esboçar reação no quinto game, quando confirmou o serviço. Mas pouco adiantou, porque, na sequência, Alexandre Muller confirmou o serviço e venceu o primeiro set por 6/1.

Depois de um primeiro set para esquecer, João Fonseca demonstrou estar mais à vontade em quadra e buscou a reação no segundo. Mais concentrado, conseguiu manter os serviços — mas também encontrou um oponente em grande noite e que não deu margem para erros. O resultado foi um empate em 6/6. No tiebreak, vitória de Muller por 7-4.