João Fonseca participa de ação para adoção de cães no Rio Open

Quem viu a entrada de João Fonseca e Alexandre Muller na quadra central Guga Kuerten nesta terça-feira (18), para a estreia no maior torneio de tênis da América do Sul, deve ter reparado na companhia: eles aparecerem com dois cachorros, Nino e Belinha. A dupla faz parte de um quarteto de “CãoDulas” que até o domingo estará em campanha no Rio Open para chamar a atenção para adoção de cães.

Trata-se de uma ação da GoldeN, uma das patrocinadoras do Rio Open. Nino, Belinha, Pedro Augusto e Bethoven são cães de portes pequeno e médio que estão no abrigo da ONG “Adote um Bichinho RJ”.

Os quatro cachorros tiveram uma preparação especial e foram treinados para o Rio Open. Os CãoDulas são levados diariamente ao torneio, que está sendo realizado no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio, no mesmo transporte utilizado pelos tenistas.

João Fonseca entrou em quadra no Rio Open com um CãoDula, em campanha por adoção responsável de cães (Divulgação/GoldeN / PremieRpet)

Cães do Rio Open estão disponíveis para adoção

A dupla de cães que entrou em quadra com João Fonseca nesta terça-feira, e os demais que ainda vão participar do Rio Open, também estão disponíveis para adoção.

— Temos essa parceria de muitos anos com o Rio Open e, agora com GoldeN, criamos uma conexão maior com o público que estará no torneio e também com quem vai acompanhar pela televisão. Sabemos o quanto a entrada em quadra é um momento nobre da partida, e os CãoDulas estarão ali ao lado dos tenistas nesse momento especial — explicou o Head de Marketing da PremierRpet, Felipe Mascarenhas, em comunicado.

— Essa visibilidade é muito importante, porque queremos inspirar as pessoas a enxergar como cada pet tem uma história única e merece um lar repleto de amor. Com os CãoDulas, unimos esporte e responsabilidade social, levando uma mensagem de esperança e transformação — acrescentou.