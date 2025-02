Rizek aponta motivos para eliminação de João Fonseca no Rio Open; veja

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Rio Open na última terça-feira (18). O jovem de 18 anos perdeu para o francês Alexander Muller por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6. Jornalista da Globo, André Rizek comentou a derrota do campeão do ATP de Buenos Aires.

- João Fonseca, Fenômeno, perdeu hoje por dois motivos. 1) O francês jogou uma barbaridade. Impecável. 2) Claramente faltou perna para o moleque, depois da maratona que foi Buenos Aires. Vida que segue. É só o começo - opinou Rizek nas redes sociais.

Comentarista do jogo no "Sportv", Domingos Venâncio, também opinou sobre os possíveis motivos para a derrota do campeão do ATP de Buenos Aires.

- Uma pena, o João se mostrou um pouquinho apagado no início do jogo, fruto de um certo nervosismo, bastante compreensível. No fim do jogo se mostrou um pouco apagado pela parte física, cansaço físico ou mental, ou as duas coisas. Foi uma semana extenuante que ele teve na Argentina. É compreensível que ele tenha essas baixas de energia e qualidade de jogo no início e no final - começou.

- Ao longo do jogo, principalmente no início do segundo set, ele começou a apresentar um tênis de bom nível, mas em momento nenhum ele atingiu o seu auge. Em momento nenhum ele incomodou mais do que foi incomodado. E o Muller está de parabéns, um 'jogadoraço', super tático, mostrou um talento enorme e foi merecedor da vitória - completou o comentarista.

João Fonseca comenta eliminação no Rio Open

"Eu sabia que o nervosismo ia bater, que eu teria que enfrentar o nervosismo, que teria que enfrentar o medo de jogar diante de tanta gente. Eu sabia que tinha que enfrentar o momento, e tentei com todas as minhas forças enfrentar o momento. Mas, infeli