Após derrota para Muller no Rio Open, João Fonseca cai no ranking da ATP

João Fonseca perderá posições no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) após ser derrotado pelo francês Alexandre Müller na última terça-feira (18), no Rio Open 2025. Na próxima atualização da lista, que será divulgada na segunda-feira (24), o brasileiro cairá da 68ª para a 76ª posição.

A queda, no entanto, pode ser ainda maior, dependendo dos resultados tanto do ATP 500 do Rio de Janeiro quanto do ATP 500 de Doha, no Catar. Apesar do recuo, João Fonseca continuará como o melhor tenista do Brasil, mantendo-se à frente de Thiago Wild, que ocupa a 86ª posição.

No Rio Open, João Fonseca defendia 100 pontos, conquistados ao chegar às quartas de final na edição de 2024. Para manter essa pontuação, o brasileiro precisaria repetir o feito neste ano, mas foi eliminado precocemente.

João Fonseca na partida contra o francês Alexandre Müller no Rio Open (Foto: Rio Open/Fotojump)

Vale destacar que, no último final de semana, João Fonseca havia conquistado 31 posições no ranking ao sagrar-se campeão do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Graças ao título, o jovem de 18 anos saltou da 99ª para a 68ª colocação na atualização mais recente, divulgada na segunda-feira (17). Apesar do revés no Rio, o tenista segue em ascensão em sua carreira e mantém-se como uma das grandes promessas do tênis brasileiro.

Thiago Monteiro é o único brasileiro em simples no Rio Open 2025

Com as eliminações de João Fonseca e Thiago Wild, Thiago Monteiro segue como o único representante brasileiro na chave de simples do Rio Open 2025. Já nas duplas, os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo — que estreiam no torneio nesta quarta-feira (19) —, além de Marcelo Demoliner e Fernando Romboli, e Felipe Meligeni e Orlando Luz, continuam na disputa.

O Rio Open está em sua 11ª edição. Nos anos anteriores, o torneio já recebeu grandes nomes do tênis mundial, como Rafael Nadal, Dominic Thiem e Carlos Alcaraz. O último campeão foi o argentino Sebastián Báez, que derrotou o compatriota Mariano Navone na final da edição passada.