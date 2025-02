Um dos nomes mais aguardados da 11ª edição do Rio Open, o tenista João Fonseca realizou o último treino na tarde desta terça-feira, horas antes de fazer sua estreia no torneio. Em uma quadra reservada, o jovem de 18 anos terminou a preparação para a partida contra Alexandre Müller, prevista para 20h (de Brasília).

Ao lado da comissão técnica e também de seu treinador, João Fonseca treinou saques e devoluções de bola. Diferentemente do uniforme tradicional, o carioca optou por usar uma camisa amarela com a bandeira do Brasil, além de short e boné brancos da sua patrocinadora oficial.

Ao lado de fora, uma multidão se aglomerou para tentar ver o treino do fenômeno brasileiro, que caiu nas graças do público brasileiro, principalmente o infantil. Diversas crianças se reuniram próximo à porta de entrada da quadra a fim de ver um pouco da atividade realizada por João Fonseca.

Veja imagens do último treino de João Fonseca

Fonseca entrará em quadra novamente 48 horas após conquistar o título inédito de sua carreira: o ATP 250 de Buenos Aires. Na segunda-feira, ele concedeu entrevista à imprensa e revelou ter se assustado com o status de estrela que tem recebido.

Além disso, o tenista de 18 anos demonstrou pés no chão sobre sua participação no Rio Open, porém ressaltou toda sua preparação e foco para vencer o torneio.

Em caso de vitória, João Fonseca irá alcançar dois feitos inéditos: de ser o primeiro brasileiro a vencer o Rio Open em simples e também de ser o primeiro tenista a fazer a dobradinha de conquistas Rio x Buenos Aires.

➡️João Fonseca no Rio Open: horário, onde assistir e temperatura prevista para terça (18)

Onde assistir João Fonseca x Alexandre Müller

