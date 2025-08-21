Tá salgado? Confira preço das comidas no Mundial de Ginástica Rítmica

O Mundial de Ginástica Rítmica começou na última quarta-feira (20) no Rio de Janeiro. O evento, que pela primeira vez acontece na América do Sul, trouxe pessoas de todo o Brasil e do mundo para a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. Por conta da duração do evento, uma opção é comprar alimentos oferecidos no local. Confira o preço das comidas abaixo.

O local possui cerca de cinco food trucks, além de lanchonetes fixas. Por lá, é oferecido macarrão, hambúrguer, pipoca e bebidas. O valor dos alimentos variam entre R$ 12 e R$ 50.

Confira os valores dos alimentos no Mundial de Ginástica Rítmica

O preço dos alimentos nos food trucks não são tabelados e variam. Na quinta-feira (21), os valores variavam entre R$ 16 e R$ 50. Confira os principais alimentos:

Hambúrguer: opções que custam entre R$ 30 e R$ 40; Mini pizza: R$ 33; Macarrão (1 massa + 1 molho + 4 toppings): R$ 25; Empadinha: R$ 16.

As cantinas fixas oferecem água, mate, refrigerante, cerveja, batata e sanduíches. Veja os valores abaixo:

Cardápio do Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Pode entrar com comida no Mundial de Ginástica Rítmica?

A organização do evento proibiu a entrada de alimentos, mas o público relata que a entrada não está sendo muito rigorosa. Ao entrar, todos estão sendo revistados.

No local, há bebedouros com água disponíveis. Não é possível sair e entrar da arena.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C