AO VIVO: Hugo Calderano nas oitavas de final do Europe Smash

O brasileiro ocupa o 3° lugar no ranking mundial

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 21/08/2025
09:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após eliminar o chinês Ruibo, Hugo Calderano enfrenta o sul-coreano Oh Junsung nesta quinta-feira (21) pelas oitavas de final do Europe Smash. A partida final está marcada para às 9h55 (horário de brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.

Acompanhe ao vivo:

Quem é OH Junsung?

Aos 19 anos, OH Junsung já se destaca como um dos talentos mais brilhantes de sua geração. Filho do lendário mesa-tenista sul-coreano Oh Sang-eun, medalhista de bronze em Mundiais, OH Junsung traz em seu DNA a paixão e o talento pelo esporte.

Ele já conquistou a Copa do Mundo em duplas mistas, um WTT Star Contender em Chennai e um WTT Star Contender em Foz do Iguaçu. A ascensão do jovem sul-coreano no ranking mundial é notável: ele subiu de fora do Top 200 para o Top 50 em apenas 12 meses, alcançando recentemente sua melhor posição na carreira, no 16º lugar.

Bruna Takahashi também avança no individual

Além de Hugo Calderano, Bruna Takahashi também avançou no individual do Europe Smash. O triunfo da brasileira foi de virada sobre a chinesa Miwa Harimoto, sexta favorita, por 3 sets a 2, com parciais de 15/13, 3/11, 7/11, 11/7 e 11/7.

Nas duplas mistas, Hugo e Bruna foram derrotados pelo japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave número 4, por 3 sets a 2, com parciais de 7/11, 8/11, 11/7, 11/4 e 11/7, nas quartas de final.

circulo com pontos dentroTudo sobre

