Barbara Domingos e Geovanna Santos voltam ao tablado do Mundial de Ginástica Rítmica para representar o Brasil, dessa vez, nas maças e fita. Na quarta-feira (20), elas fizeram as séries de arco e bola, mas não conseguiram a classificação nas finais dos aparelhos. As brasileiras se apresentam a partir das 9h, começando com as maças, seguido pela fita.

Resultados do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 - dia 2

Maças

Geovanna Santos abriu o dia no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. A apresentação dele teve uma pegada mais teatral, como a própria definiu. Com a Arena Carioca 1 ainda não muito cheia, a torcida vibrou demais com cada acerto da apresentação. Em certo momento, uma das maças caiu.

Geovanna tirou nota 27.600 pela apresentação, sendo 12.800 pela dificuldade, 7.000 pela execução e 7.800 pelo artístico.

Geovanna Santos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Barbara Domingos se apresentou ao som de um samba, com voz de Anitta. Durante a apresentação, uma das maças caiu algumas vezes, o que não desanimou a torcida brasileira.

Barbara conquistou nota 25.150 pela apresentação de maças, sendo 10.900 pela dificuldade, 6.650 pela execução e 7.600 pelo artístico.

Barbara Domingos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Fitas

Competição não encerrada.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Arena Carioca pronta para receber o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Melogym/CBG)

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C