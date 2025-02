Um dia após conquistar o primeiro título de ATP na carreira, João Fonseca já se prepara para a próxima batalha do calendário: o Rio Open. Em coletiva nesta segunda-feira, o jovem tenista comentou sobre as recentes mudanças em sua carreira e em como isso impactou sua vida.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Bom, muita coisa mudou. Meu primeiro título e logo depois uma semana no Rio. Muita coisa mudou. Acredito que foi um passo bem grande na minha carreira. Na minha carreira as coisas acontecem muito rápido. Sempre aconteceram muito rápido. Fui do juvenil para o profissional, fui jogando cada vez em torneios maiores, indo de challenge para torneio grande, ganhando convites, crescendo. O João de um ano atrás nunca acreditaria que chegaria tão longe tão cedo. Obviamente acreditaria que poderia chegar onde eu estou e talvez até mais, mas não tão cedo. Depois de um ano, muita coisa mudou, saí de 700 no ano passado e agora estou em 70. Ao mesmo tempo é um salto importante pra mim no nível de maturidade.

A rápida ascensão de João foi comemorada por craques, como Neymar, Ronaldo, Nadal e Alcaraz. Embora tenha sido pego de surpresa com a visibilidade que ganhou após o Australian Open, quando furou o qualifying e disputou o primeiro Grand Slam do ano, ele não encara esse apoio como pressão.

- Não sabia o quanto tinha viralizado depois da Austrália. Simplesmente honrado. Jogadores, ídolos nacionais, mundiais, me parabenizando, sabendo quem eu sou. Essas pessoas são ídolos para mim. São pessoas que eu via como intocáveis e me parabenizando sabendo quem eu sou é simplesmente sensacional.

- Acho que algumas crianças, pessoas dizem que eu sou um ídolo para eles e eu falo, 'caraca, dois anos atrás eu via pessoas como meus ídolos'. E eu era torcedor e muita coisa mudou, como eu disse, e muito feliz com tudo isso que está acontecendo.

Questionado sobre a estreia no Rio Open, que acontecerá nesta terça-feira, apenas dois dias após a final disptuada em Buenos Aires, João Fonseca revelou estar pronto fisicamente para o duelo.

- Eu tô ótimo fisicamente, obviamente que eu vou ter uma semana cansativa, mas tô bem preparado. Estou me sentindo super bem, tratando da lesão, na verdade, a lesão já está zerada. Tô preparado para o jogo de amanhã, preparado para a semana, que vai ser cansativa e ao mesmo tempo muito legal.

João Fonseca em coletiva do Rio Open (Foto: Rio Open)

João Fonseca afirmou estar 100% focado no Rio Open, referindo-se ao torneio argentino como 'página virada'. Para ele, o importante é o que pode acontecer daqui para frente, como o primeiro título jogando em casa.

- O que aconteceu na semana passada é passado. Agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer aqui no Rio Open, então vou conseguir treinar hoje tudo bem, adaptar a quadra, descansar e se preparar pra amanhã.

O carioca de 18 anos terá pela frente na primeira rodada do Rio Open o francês Alexandre Müller, que é atual número 60 do ranking da ATP. Embora o tenista de 28 anos tenha enfrentado outros brasileiros na carreira, será a primeira vez que ele irá enfrentar Fonseca.

- Bom, nunca joguei com o Müller, nunca treinei com ele também. É um jogador que eu, particularmente, não conheço muito bem, nunca vi jogar, mas vou ver tudo com o meu treinador, com a minha equipe, esquematizar tudo certo sobre as estatísticas do jogo.

➡️Altas temperaturas no Rio: organização explica planejamento do Rio Open

João Fonseca treina no Rio Open antes de coletiva

Antes de bater um papo com a imprensa, João Fonseca levou os fãs à loucura ao realizar um treino rápido no complexo do Rio Open. Uma multidão se aglomerou para ver um pouquinho do fenômeno brasileiro, que é um dos favoritos para o torneio.

Veja como foi a primeira aparição de João Fonseca no Rio Open

Onde assistir João Fonseca x Alexandre Müller no Rio Open

A partida entre João Fonseca e Alexandre Müller será realizada na quadra central Guga Kuerten com previsão para começar não antes das 20h (de Brasília). O jogo será transmitido no sportv 3. A temperatura estimada atinge máxima de 36ºC por volta das 14h, mas fica mais amena ao anoitecer, atingindo aproximadamente 29ºC.