menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano projeta quartas do Europe Smash: ‘Estilos muito diferentes’

Horário da fase eliminatória ainda será definido

Hugo Calderano na vitória na estreia na Suécia (WTT/Divulgação)
imagem cameraHugo Calderano na vitória na estreia na Suécia (WTT/Divulgação)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 21/08/2025
13:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano venceu o sul-coreano Oh Junsung por 3 sets a 0, nas parciais 11/4, 11/8 e 11/7, na manhã desta quinta-feira (21) e avançou para as quartas de final do Europe Smash. Seu próximo adversário será o alemão Benedikt Duda e trará um desafio inédito para o brasileiro na atual competição.

continua após a publicidade

— Agora, nas quartas, começam as partidas em melhor de sete sets, então com certeza vai ser mais uma batalha muito dura. O Duda está em uma fase muito boa também, acabou de entrar pela primeira vez no Top 10. Vai ser um jogo bem disputado, contra o primeiro canhoto que vou enfrentar nessa competição. Vai ser um estilo de jogo muito diferente — projetou Hugo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hugo Calderano x Duda antes do Europe Smash

Os mesatenistas já se enfrentaram duas vezes, e em ambas o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.

continua após a publicidade
Hugo Calderano na vitória na estreia do individual do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Hugo Calderano na vitória na estreia do individual do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Raio-x de Benedikt Duda?

Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o atleta derrotou alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.

  1. Alemão
  2. 31 anos
  3. Canhoto
  4. Estilo clássico ofensivo
  5. Ranking mundial: 10º colocado (melhor da carreira)
  6. Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Skopje 2025 e do WTT Contender Mendoza 2024 | vice do WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 | semifinalista do WTT Champions Montpellier 2024
  7. Outros resultados: vice-campeão europeu em 2024 e quadrifinalista da Copa do Mundo 2025

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias