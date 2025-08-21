Hugo Calderano venceu o sul-coreano Oh Junsung por 3 sets a 0, nas parciais 11/4, 11/8 e 11/7, na manhã desta quinta-feira (21) e avançou para as quartas de final do Europe Smash. Seu próximo adversário será o alemão Benedikt Duda e trará um desafio inédito para o brasileiro na atual competição.

— Agora, nas quartas, começam as partidas em melhor de sete sets, então com certeza vai ser mais uma batalha muito dura. O Duda está em uma fase muito boa também, acabou de entrar pela primeira vez no Top 10. Vai ser um jogo bem disputado, contra o primeiro canhoto que vou enfrentar nessa competição. Vai ser um estilo de jogo muito diferente — projetou Hugo.

Hugo Calderano x Duda antes do Europe Smash

Os mesatenistas já se enfrentaram duas vezes, e em ambas o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.

Raio-x de Benedikt Duda?

Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o atleta derrotou alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.