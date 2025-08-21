Hugo Calderano garante alta premiação com vaga nas quartas do Europe Smash

Hugo Calderano venceu o sul-coreano Oh Junsung e avançou às quartas de final do Europe Smash da Suécia. Nesta quinta-feira (21), o mesa-tenista brasileiro aplicou 3 sets a 0 e ficou mais próximo do título de mais uma competição do circuito mundial. Além da classificação, jogador garantiu uma alta premiação com a vaga.

Neste ano, a etapa da Suécia da Europe Smash pagará uma premiação total de US$ 1,5 milhão, ou R$ 9,54 milhões) dividida por toda competição. Calderano iniciou a disputa garantindo US$ 4 mil (R$ 25,4 mil) de bonificação, pagos pela disputa dos 64 avos de final. Na sequência, passou para os 32 avos, onde faturou mais 6 mil dólares. Pela vitória nas oitavas, o brasileiro levou mais US$ 9 mil (R$ 57,2 mil) de prêmio.

Agora, com a classificação para as quartas de final, o atleta fatura US$ 13,75 mil (R$ 87,5 mil) de prêmio. Hugo Calderano enfrenta agora o alemão Benedikt Duda, nesta sexta-feira, e busca aumentar o valor do bônus financeiro. A vaga entre os quatro melhores rende US$ 25,25 mil, o que corresponde a R$ 160 mil.

No total, o grande campeão do Europe Smash da Suécia fatura US$ 154 mil (R$ 980 mil), sendo US$ 100 mil (R$ 636 mil) apenas por uma vitória na final. A premiação mínima de um finalista (ou seja, o vice-campeão) é de US$ 50 mil (R$ 318 mil). O próximo jogo do brasileiro será na quinta-feira (21).

Hugo Calderano na vitória na estreia do Europe Smash Suécia, contra Vitor Ishiy (Foto: Divulgação/WTT)

Como foi o jogo entre Calderano e Jungsung

Calderano começou sacando e com golpes fortes, mas o coreano Junsung conseguiu bons bloqueios. Apesar das tentativas do adversário, o brasileiro jogou com intensidade e fechou a primeira parcial em 11 a 4.

Junsung iniciou o segundo set com dois saques de efeito que dificultaram a recepção de Calderano. Ao longo do set, os mesatenistas variaram seus estilos de jogo, mantendo o equilíbrio. No entanto, por conta de erros não forçados de Junsung, Calderano fechou a parcial em 11 a 8. No terceiro set, Hugo começou forte e abriu uma vantagem de três pontos logo no início. O coreano conseguiu empatar, mas o brasileiro mostrou a qualidade de seu jogo e fechou a partida em 11 a 7.