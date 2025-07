Site americano elege os 100 melhores de todos os tempos da NBA; veja lista

Nesta segunda-feira (14), o site americano, Bleacher Report divulgou um ranking com os 100 maiores jogadores da NBA de todos os tempos.

O site americano, um dos mais influentes do cenário esportivo mundial, usou como critérios o impacto em quadra, conquistas coletivas e individuais, longevidade, pico de performance e contexto geral. A lista conta com Michael Jordan no topo da lista, à frente de nomes como LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar.

Michael Jordan, com 34 anos, era a maior referência do basquete mundial e conquistava a NBA com o Chicago Bulls (Foto: Reprodução)

Veja a lista os 20 melhores da história da NBA:

Michael Jordan LeBron James Kareem Abdul-Jabbar Magic Johnson Bill Russell Shaquille O'Neal Tim Duncan Larry Bird Wilt Chamberlain Stephen Curry Kobe Bryant Hakeem Olajuwon Kevin Durant Oscar Robertson Jerry West Kevin Garnett Nikola Jokić Dirk Nowitzki David Robinson Julius Erving

A lista trouxe algumas decisões ousadas, como a presença de de Shaquille O'Neal à frente de Stephen Curry e Wilt Chamberlain, e a ausência de Kobe Bryant do top 10. O astro dos Lakers aparece apenas na 11ª posição.

Além disso, Nikola Jokic entrou pela primeira vez no top 20, ocupando a 17ª posição, à frente de nomes como Giannis Antetokounmpo e Chris Paul. Mostrando que o bi-MVP e campeão da NBA em 2023 já é tratado como um dos grandes pivôs da história. A lista também conta com nomes importantes como: Luka Doncic, Kyrie Erving, Jason Tatum, Klay Thompson, Draymond Green, Tony Parker, Jimmy Butler, Allen Iverson, Anthony Davis, entre outros.

O eterno debate: Michael Jordan x LeBron James

A escolha de Jordan como número 1 reacende o eterno debate entre o impacto dominante de Jordan nos anos 1990 e a longevidade incomparável de LeBron, que coleciona recordes em sua 22ª temporada. Para o Bleacher Report, Michael Jordan superou a longevidade e a influência de LeBron James.

LeBron James cumprimenta Michael Jordan durante evento de 75 anos da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

