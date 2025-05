Três dias após conquistar, no ATP 250 de Genebra, na Suíça, o 100º troféu, Novak Djokovic largou bem em Roland Garros. Nesta terça-feira, o recordista de títulos em Paris (3), entre os tenistas em atividade, passou sem dificuldades pelo americano Mackenzie McDonald (98º), por triplo 6/3. Foi a vigésima estreia vitoriosa, em 20 participações, do número 6 do mundo no torneio francês, onde foi campeão em 2016, 2021 e 2023.



➡️ Galeria de imagens: Relembre as estreias de Nadal, Djokovic, Federer, Alcaraz e Sinner

continua após a publicidade

- Tento curtir cada momento nesta tão especial e linda quadra. Me sinto bem, obviamente, ainda mais porque aqui tenho as lembranças da última edição olímpica, ano passado, a última vez que joguei nesta quadra - disse o ex-líder do ranking, que completou 38 anos na última quinta-feira. Em agosto do ano passado, o sérvio conquistou, na mesma quadra Philippe Chatrier, o título que lhe faltava: o ouro nas Olimpíadas.





Sobre o jogo desta terça, o campeão de Genebra comentou:



- Foi uma partida sólida. Sei que tenho que jogar melhor que hoje, mas estou muito feliz com o que produzi - continuou Nole.

continua após a publicidade

O próximo rival do sérvio será um anfitrião: o qualifier Clement Tabur (280º) ou o Corentin Moutet (73º).

Confirmando o enorme favoritismo, Djokovic poderá duelar, na terceira rodada, com o canadense Denis Shapovalov (27º cabeça de chave), que vai medir forças com o austríaco Filip Misolic (153º).

Além de Djokovic, Zverev também avança

Também nesta terça-feira (27), o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, venceu o americano Learner Tien, de 19 anos, por 6/3, 6/3 e 6/4.

continua após a publicidade

O triunfo teve sabor de vingança para o alemão, que havia sido derrotado pelo jovem americano nas oitavas de final da quadra rápida do ATP 500 de Acapulco.

Atual vice-campeão (perdeu a última final para o espanhol Carlos Alcaraz), Zverev aguarda, agora, o vencedor do jogo entre o holandês Jesper de Jong (88º) e o italiano Francesco Passaro (139º).

➡️ Confira a emocionante homenagem ao recordista Nadal em Roland Garros

Número 1 do Brasil e 65º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreia nesta terça-feira, em torno das 13h, contra o polonês Hubert Hurkacz (28°). O confronto é inédito.



Medvedev fora



Também nesta terça, o russo Daniil Medvedev perdeu na estreia: 7/5, 6/3, 4/6, 1/6 e 7/5 para o britânico Cameron Norrie, ex-8º do mundo e atual 81º.

Aos 29 anos, o tenista da Grã-Bretanha enfrenta, na segunda rodada, o lucky loser Federico Gomez (144º), algoz do americano Aleksandar Kovacevic (76º).

O sérvio Novak Djokovic na vitória sobre o americano Mackenzie Mcdonald em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)