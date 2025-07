Equipe brasileira participará do NFL Flag Championship, em Ohio

A National Football League anunciou que o NFL Flag Championships retornará a Canton, em Ohio, nos Estados Unidos, na edição deste ano. As partidas do principal torneio juvenil de flag football do mundo acontecem na próxima semana, de 17 a 20 de julho, com participações de oito equipes internacionais e cerca de 300 times norte-americanos, entre feminino e masculino.

continua após a publicidade

➡️ NFL: Najee Harris lesiona olho durante feriado e pode perder atividades dos Chargers

O flag football é um dos esportes que mais crescem no mundo, com mais de 20 milhões de praticantes em mais de 100 países. O NFL Flag, programa oficial da liga para a modalidade, está presente em 15 mercados internacionais, incluindo o Brasil, e em diversos estados norte-americanos. Esta será a primeira vez que uma equipe sub-14 brasileira participa do NFL Flag Championships. Os jovens representantes nacionais são da cidade de São José dos Campos, São Paulo.

Além do Brasil, as equipes internacionais representam Austrália, Canadá, China, Alemanha, Reino Unido, México e Porto Rico, e iniciam o torneio com jogos classificatórios em formato de grupos. As melhores avançam para o sistema de eliminatórias a partir das quartas de final, com semi e a grande decisão na sequência. Novidade deste ano, os vencedores da divisão internacional enfrentarão a equipe campeã da divisão B dos Estados Unidos no último dia da competição, domingo, dia 20.

continua após a publicidade

— Estamos muito animados em receber oito países, um aumento em relação aos seis de 2024, na divisão internacional do NFL Flag Championships, em Canton, neste verão. Expandir a programação para receber uma competição entre vários países, incluindo um confronto com uma equipe dos Estados Unidos, oferece caminhos inspiradores para jovens atletas do mundo todo, especialmente enquanto nos preparamos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Estamos ansiosos para ver o talento em campo — celebrou o vice-presidente de Flag Football da NFL, Stephanie Kwok.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os torneios nacionais sub-12 promovidos pela NFL seguirão acontecendo nos próximos meses, em países que já contam com o programa NFL Flag.

A inclusão do flag football nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 — liderada pela Federação Internacional de Futebol Americano (Ifaf), com apoio da NFL — destaca ainda mais o crescimento acelerado da modalidade. É o formato mais acessível e inclusivo do futebol americano, jogado por pessoas de todas as idades e gêneros, com mulheres e meninas impulsionando boa parte desse crescimento.

continua após a publicidade

Lendas do Hall da Fama do Futebol Americano Profissional e embaixadores globais do flag football também marcarão presença no NFL Flag Championships, apresentado pela Toyota, promovendo o esporte e aumentando a visibilidade do evento.