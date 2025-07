Astro da NBA se diz verdadeiro dono da comemoração de Cole Palmer

O astro da NBA e do Atlanta Hawks, Trae Young, disse ser o verdadeiro dono da comemoração "gelado", que ficou muito conhecida recentemente no meio do futebol por conta do craque do Chelsea e do Mundial de Clubes, o inglês Cole Palmer. O armador do Atlanta Hawks falou sobre a origem da comemoração durante o podcast do também astro da NBA, Paul George.

Origem da comemoração de Trae Young

Durante o podcast, Trae Young disse como surgiu sua comemoração — Eu me lembro vividamente de estar no porão com meu amigo, assistindo a jogos, vendo nossos jogadores favoritos comemorando. E eu fiquei tipo "Temos que inventar algo." E ele falou "Pô, você é o Ice Trae, finja que está gelado." — afirmou o armador — Eu me lembro de fazer uma bola de 3, eu não sei se foi um game winner ou só uma bola de 3, mas eu só fiz e continuei com aquilo. Não peguei de nínguem —

Trae Young fazendo a comemoração "gelado" durante partida contra o Minnesota Timberwolves (Foto: Reprodução / Instagram)

Cole Palmer quer patentear gesto

Cole Palmer fez a comemoração pela primeira vez em dezembro de 2023. O "gelado" surgiu como uma brincadeira com Morgan Rogers, hoje atacante do Aston Villa e um de seus grandes amigos. Os dois se conheceram nas categorias de base do Manchester City.

Desde 2024 o meia do Chelsea, está em um processo de pantear o gesto. Cole Palmer conhecido como "Cold Palmer", quer registrar sua celebração para fins comerciais e lucrativos.

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Cole Palmer craque do Mundial de Clubes

Ele foi o nome do jogo, o herói do título. Autor de dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o PSG, que deu ao Chelsea o título do Mundial de Clubes neste domingo (13), o meia Cole Palmer celebrou a conquista com um desabafo. Para o craque inglês, o título foi ainda mais especial porque, segundo ele, "ninguém acreditava na gente" antes da final.

Protagonista do Mundial de Clubes, Cole Palmer tem histórico decisivo em finais com Manchester City e Chelsea.

Em 2023/2024, Palmer marcou gols nas finais da Supercopa da Inglaterra e na Supercopa da Europa quando vestia a camisa do Manchester City. Em ambas as ocasiões, a equipe de Pep Guardiola foi campeã nos pênaltis após dois empates por 1 a 1 nas decisões.

Na última temporada, Palmer foi decisivo mais uma vez na final da Conference League com duas assistências para os dois primeiros gols do Chelsea sobre o Betis. Os Blues perdiam por 1 a 0, e o camisa 10 foi o responsável por ser o garçom do início da reação dos ingleses.

Com a grande atuação na final do Mundial de Clubes, Cole Palmer chega em sua quarta decisão sendo protagonista e provando não se esconder nas horas mais importantes. Aos 23 anos, se credencia como um dos maiores de sua geração.