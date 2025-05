João Fonseca, aos 18 anos, é a esperança do Brasil em Roland Garros, um dos torneios mais importantes do Tênis mundial. Na tarde desta terça-feira (27), o número 1 do país e 65º do mundo venceu o polonês Hubert Hurkacz, de 28 anos e 28º do mundo, por 3 sets a 0 e avançou para a segunda rodada do Grand Slam. Após a partida, diversos brasileiros utilizaram as redes sociais para comemorar a primeira vitória do carioca em Paris, na França.

Com a vitória sobre um dos semifinalistas de Wimbledon de 2021, a maior proeza do polonês em Grand Slams até hoje, João Fonseca celebra a terceira vitória contra um top 30 na temporada. Em janeiro, em sua estreia em Grand Slams, o carioca desbancou o russo Andrey Rublev (9º), na rodada inaugural do Aberto da Austrália, em seu maior triunfo na carreira até hoje. Dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, o tenista carioca superou o francês Ugo Humbert (20º).

Veja as reações da vitória de João Fonseca

Como foi o jogo?

Campeão do ATP de Buenos Aires, em fevereiro, João Fonseca teve um break logo no primeiro game nesta terça, mas o polonês salvou, confirmando o serviço com um ace. Em seguida, João Fonseca encaixou dois aces no início do game e, com mais um, fechou seu primeiro serviço. Na sequência, o brasileiro conquistou a primeira quebra da partida, com uma direita para fora do rival. De zero, João Fonseca confirmou o serviço para abrir 3/1. Com nova quebra, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira abriu 4/1. Sem ter o serviço ameaçado, o número 1 do Brasil fez 5/1. Dois games depois, o carioca salvou dois break points com winners (pontos indefensáveis) e fechou o primeiro set em 6/2, em apenas 27 minutos.

João Fonseca começou a segunda parcial com outra quebra, que foi sacramentada com um voleio curto angulado de rara perfeição. Em seguida, abriu 2/0 e 3/1. Sem ter o serviço ameaçado, o carioca fez 4/2 e 5/3. O pupilo de Guilherme Teixeira precisou de 32 minutos para fechar a parcial em 6/4. Como no set anterior, o brasileiro começou o terceiro com nova quebra. E abriu 2/0 e 3/1. João Fonseca seguiu com o pé no acelerador e conquistou nova quebra no quinto game. Na sequência, sacou para abrir 5/1. O semifinalista de Wimbledon de 2021 sacou em 1/5 e salvou os dois primeiros match-points. Porém, no game seguinte, o brasileiro sacou para fazer história em Roland Garros.

