Ranking é atualizado após torneio nos EUA; veja posição de Calderano

Mesmo sem disputar o Grand Smash de tênis de mesa, em Las Vegas, Hugo Calderano manteve a terceira posição, após atualização do ranking mundial, nesta terça-feira (15). Após enfrentar problemas burocráticos e não conseguir viajar para os Estados Unidos para o torneio, o brasileiro segue em terceiro lugar, com 5400 pontos.

Um dos principais torneios do circuito mundial, o Grand Smash de tênis de mesa rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 aos semifinalistas. Hugo Calderano tinha o posto ameaçado pelo japonês Tomokazu Harimoto, que chegou à decisão em Las Vagas, mas foi superado pelo vice-líder Wang Chuqin, permanecendo na quarta colocação.

Vale lembrar que a ausência de Calderano no Grand Smash não penalizou diretamente o atleta, que apenas perdeu a oportunidade de somar pontos importantes. O ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é baseado na soma dos oito melhores resultados obtidos por cada atleta nas últimas 52 semanas, e norteia o chaveamento das principais competições. Os pontos conquistados em cada torneio têm validade de um ano e expiram após esse período.

Próxima competição de Hugo Calderano

Hugo Calderano e os atletas da Seleção Brasileira voltam a competir no circuito internacional de tênis de mesa ainda no mês de julho, pelo WTT Contender de Buenos Aires, que terá a participação de Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Karina Shiray, Victoria Strassburger e Leonardo Iizuka. Na sequência, os principais nomes da modalidade desembarcam no Brasil para o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, de 27 de julho a 3 de agosto.

Hugo Calderano foi bicampeão na Eslovênia (foto: World Table Tennis)

Veja o ranking de tênis de mesa atualizado