João Fonseca venceu o norte-americano Learner Tien por 2 sets a 1 (6/7 (1/7), 6/3 e 6/4), em 2h22min. Os tenistas protagonizaram uma das estreias mais aguardadas do Masters 1000 de Miami, na noite desta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

Sobre o confronto, João Fonseca afirmou que foi um jogo difícil e elogiou o adversário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Jogo difícil contra um adversário muito duro, com quem tenho um bom histórico. Foram dois jogos no juvenil e dois no profissional, então já existe uma rivalidade legal ali. Sabia que seria uma partida complicada, pois ele é um jogador sólido e esperto. Desde o início, procurei impor um ritmo forte. Apesar de eu achar que joguei melhor no primeiro set, ele conseguiu sair com a vitória, fazendo um bom tie-break — disse João Fonseca.

O jovem de 18 anos admitiu que teve momentos de queda durante a partida, mas soube aproveitar os erros do adversário e manteve o ritmo contra o norte-americano.

continua após a publicidade

— Abaixei um pouco o nível no tie-break, mas, no segundo set, mantive o foco nos meus saques e na estratégia que precisava seguir: ser agressivo, subir à rede com solidez. Acho que fiz isso bem. Fui persistente, e ele deu uma brecha no primeiro set. Quando consegui a quebra, aproveitei a oportunidade. Foi fundamental manter o ritmo no início do terceiro set — afirmou o brasileiro.

➡️ Quem é o próximo adversário de João Fonseca em Miami

'A torcida me ajudou muito'

João Fonseca na estreia no Masters 1000 de Miami contra o americano Learner Tien (Foto: Rich Storry/AFP)

João Fonseca destacou o apoio da torcida, que o ajudou em momentos cruciais da partida. A maior parte do público presente na quadra central do Hard Rock Stadium torceu pelo brasileiro.

continua após a publicidade

— A torcida me ajudou muito a conseguir os dois breaks, um no segundo set e outro no terceiro. Isso me deu firmeza, e ele sentiu um pouco a pressão, cometendo uma dupla falta. O mais importante foi aproveitar essas oportunidades. Acho que essa é a diferença entre jogadores do top 100 e do top 20: saber capitalizar nos momentos decisivos — analisou o jovem tenista.

Por fim, João Fonseca celebrou sua postura ao longo do confronto.

— Fico feliz com a forma como encarei o jogo mental e fisicamente. Agora, estou pronto para a segunda rodada. Vamos com tudo! — finalizou João Fonseca.

➡️ Algoz de João Fonseca na Austrália espanta má fase em Miami

Quem é o próximo adversário de João Fonseca em Miami

João Fonseca já conhece seu adversário na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Será o francês Ugo Humbert (de 26 anos e 20º do mundo), que derrotou o brasileiro no único confronto até hoje entre ambos, em janeiro, pela Copa Davis, por 7/5 e 6/3, em Orleans, na França.