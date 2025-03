Algoz de João Fonseca na Austrália espanta má fase em Miami

Número 38 do mundo e ex-21º, o italiano Lorenzo Sonego, algoz de João Fonseca na segunda rodada no Aberto da Austrália, em janeiro, estreou com vitória no Masters 1000 de Miami. Nesta quinta-feira (20), a vítima foi o argentino Mariano Navone (62º), derrotado por 7/5 e 7/5. O tenista da Itália chegou a pedir atendimento na reta final do encontro.

O triunfo encerra uma sequência de três derrotas seguidas do italiano: para o francês Ugo Humbert nas quartas do ATP 250 de Marselha, para o grego Stefanos Tsitsipas e para o belga David Goffin, respectivamente, nas estreias do ATP 500 de Dubai e do Masters 1000 de Indian Wells.

Já no Aberto da Austrália, após vencer o brasileiro na segunda rodada, Sonego só parou nas quartas de final em Melbourne, diante do americano Ben Shelton.

Aos 29 anos, o italiano disputa o torneio na Flórida pela sexta vez. Até hoje, sua melhor campanha foi ter chegado às oitavas de final, em 2021 e 2023.

Em Miami, o próximo rival de Sonego será o número 4 do mundo, o anfitrião Taylor Fritz, de 27 anos . No confronto direto, está 4 a 2 para o tenista americano.

João Fonseca salvou dois match-points contra Navone

Assim como Sonego, o argentino Navone também já cruzou o caminho de João Fonseca neste ano. Nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro precisou salvar dois match-points na vitória sobre o adversário. Foi o mais difícil teste para o pupilo do técnico Guilherme Teixera na campanha de seu primeiro título de ATP.



Ano passado, Navone foi o algoz do brasileiro nas quartas de final do Rio Open, na semana em que o brasileiro ganhou suas duas primeiras partidas de ATP (contra o francês Arthur Fils e o chileno Christian Garin).