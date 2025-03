Quem é o próximo adversário de João Fonseca em Miami

Depois de reger a torcida na vitória de virada na estreia, contra o anfitrião Learner Tien, mais parecendo um veterano, aos 18 anos, João Fonseca já conhece seu adversário na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Será o francês Ugo Humbert (de 26 anos e 20º do mundo), que derrotou o brasileiro no único confronto até hoje entre ambos, em janeiro, pela Copa Davis, por 7/5 e 6/3, em Orleans, na França.

Justamente por se sentir em casa no torneio na Flórida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sabe que a atmosfera será totalmente diferente da encontrada por ele no primeiro duelo diante de Humbert.

- Qualquer jogador se motiva mais quando está com a torcida a favor. O Humbert gosta de jogar com a torcida, como eu também. Agradeço à torcida por ter me dado essa energia em quadra - disse o número 60 do mundo, logo após o triunfo na estreia no Hard Rock Stadium.

Em 2025, Humbert soma 11 vitórias em 15 partidas, com um título, conquistado no ATP 250 de Marselha, na França, quando derrotou o sérvio Hamad Medjedovic na final. Foi o sétimo troféu da carreira do francês.

João Fonseca, por sua vez, tem oito triunfos em 12 jogos neste ano (contando apenas ATP's, Masters 1000 e Grand Slams e excluindo os Challengers). Tal como o francês, o brasileiro também tem um título de ATP no ano, o primeiro da carreira, conquistado em Buenos Aires, em fevereiro.

Há duas semanas, no primeiro Masters 1000 da temporada, em Indian Wells, tanto Humbert quanto o fenômeno brasileiro pararam na segunda rodada. O francês passou pelo japonês Kei Nishikori, mas perdeu, em seguida, para o vice-campeão, o dinamarquês Holger Rune. Já João Fonseca eliminou o britânico Jacob Fearnley na estreia e caiu na fase seguinte para o campeão, Jack Draper, também do Reino Unido.