Bia Maia perde para a 215ª do mundo na estreia em Miami

Bia Haddad Maia, número 18 do mundo, segue sem encontrar seu tênis. Na noite desta quinta-feira (20), ela foi eliminada logo em sua estreia no WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, evento no piso duro com premiação de US$ 8,9 milhões. Foi a sexta derrota seguida da brasileira, que não vence desde o ?Aberto da Austrália, em janeiro.

A brasileira, cabeça de chave 16, foi superada pela qualifier tcheca Linda Fruhvirtova, de 19 anos, número 215 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 6/2, após 1h13min de duração realizado na quadra GrandStand, a segunda principal do Hard Rock Stadium.

Com pouco público em virtude do jogo simultâneo de João Fonseca e pela má fase da brasileira, Bia não conseguiu se encontrar no primeiro set: cometeu duplas-faltas e seguidos erros de forehand. Ela foi quebrada três vezes e perdeu o fácil primeiro set em apenas 24 minutos.

No segundo, a brasileira conseguiu botar mais bolas na quadra e equilibrar as ações. Foi quebrada no quinto game, lutou para devolver, mas não conseguiu e acabou sucumbindo. A perda do sexto game desmoronou novamente o jogo da brasileira que tomou mais uma quebra e o jogo foi embora.

São 11 jogos da paulistana em 2025 e apenas dois triunfos do Aberto da Austrália, contra a qualifier argentina Julia Riera e a russa Erika Andreeva. Bia soma derrotas na terceira rodada em Melbourne, Doha, Dubai, Mérida, Indian Wells e, agora, na Flórida.

Bia Maia segue nas duplas em Miami

Nas simples, a número 1 do Brasil volta às quadras em Charleston, a partir do dia 31, mas segue nas duplas em Miami. Ao lado da alemã Laura Siegemund, ela enfrenta a dupla da americana Caroline Dolehide e da australiana Storm Hunter.