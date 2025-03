João Fonseca continua a avançar no Challenger de Phoenix, ao garantir a vaga para as quartas de final da competição. Após o confronto, o número 80 do mundo analisou sua atuação e destacou as condições difíceis depois da vitória sobre o alemão Jan-Lenard Struff, 46º colocado, por 2 sets a 1. O jogo terminou com parciais de 6/1 4/6 6/3 na madrugada desta sexta-feira (14) em Phoenix, no Arizona.

- Um jogo duro hoje em que tava muito frio, com condições difíceis e não conseguimos aquecer hoje em quadra, porque estava chovendo. Então foi um pouco difícil no começo do jogo, apesar de eu ter guiado o primeiro set fácil. Depois ele foi entrando um pouquinho mais no jogo, eu tive chances de fechar portas e ele acabou jogando melhor - analisou o carioca, que completou:

- Depois ele foi mantendo, foi sendo mais corajoso e mais oportuno, e eu fui perdendo um pouco o ritmo, mas mantive a cabeça firme no jogo. Logo no começo do terceiro set, foi muito importante eu ter feito a quebra, manter uma postura boa. Então eu acho que foi o lado bom de hoje: manter firme com postura e com a bola firme, impondo ritmo, sendo agressivo e indo para as redes. Foi importante essa vitória hoje, o Struff é um jogador muito bom e estou muito feliz por estar passando para as quartas de final.

Além de comentar como fez ao longo do encontro diante da noite fria no torneio, João Fonseca examinou o confronto da próxima etapa, nas quartas de final do Challenger de Phoenix. O brasileiro ainda contou como irá se preparar para o duelo contra Hugo Gaston, 93º colocado.

- Amanhã pego o Gaston e é um jogador que eu não conheço muito bem. É canhoto, habilidoso e sei que posso esperar qualquer coisa dele. Tenho que estar muito bem preparado, montar estratégia de jogo com minha equipe e ir com tudo. Agora, é descansar e partir com tudo para amanhã - completou.

Qual próximo jogo de João Fonseca?

Campeão do Challenger de Camberra, no início do ano, na Austrália, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira volta à quadra central no Arizona nesta sexta (14), não antes das 23h (de Brasília). O adversário será o francês Hugo Gaston (93º, de 24 anos), no terceiro duelo inédito nesta semana para o brasileiro. Na estreia, ele despachara o russo Pavel Kotov (102º).

