Alcaraz vence e encara algoz de João Fonseca em Indian Wells

Pelo quarto ano consecutivo, o espanhol Carlos Alcaraz, 3º do mundo, está na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na madrugada desta sexta-feira (14), o bicampeão superou o argentino Francisco Cerúndolo, 26º, por 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h45m, e encara o britânico Jack Draper (14º), algoz de João Fonseca na segunda rodada.

Mais uma vez, o ex-líder do ranking precisou superar a ventania no torneio na Califórnia para avançar naquele que foi, por ora, seu maior desafio na competição nesta semana.

O lutador argentino, por outro lado, conseguiu manter a consistência que o fez avançar na competição e foi crucial em sua vitória na rodada anterior, surpreendendo o australiano Alex de Minaur, 9º. Assim, trabalhando firme com forehand da linha de base nas devoluções e buscando tirar os ângulos das bolas do espanhol, Cerúndolo forçou o rival a salvar três breakpoints já no game inaugural.

O jogo desta sexta-feira foi marcado por muita pressão e pontos logos dos dois tenistas, que fecharam as estatísticas com 23 bolas vencedoras de Alcaraz a 17 de Cerúndolo, que cometeu 33 erros não-forçados a 27 do espanhol, que disparou cinco aces a um.

A definição na primeira etapa, com os dois tenistas salvando diversos break points, se deu no oitavo game, quando Alcaraz se impôs dominando pontos dentro de quadra.

Cerundolo não se abateu estando um set abaixo, e seguiu propondo um jogo físico e de pontos longos, ora mais curtos e rápidos na paralela. Assim, conquistou a quebra no 4º game, abriu 4/1, mas não sustentou a vantagem e tomou a devolução da quebra no 7º game. Com tudo igual no placar, a disputa foi para o tiebreak. Ali, o espanhol abriu 5/2 e administrou.

Algoz de João Fonseca derrotou Shelton

Nesta quinta-feira (13), Draper eliminou o último anfitrião ainda vivo no torneio, Ben Shelton, por 6/4 e 7/5.

Até hoje, Alcaraz e Draper já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do espanhol. O encontro mais recente foi nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, quando o britânico abandonou o jogo no terceiro set, lesionado.