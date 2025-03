Indian Wells: Alegria ou provocação de Medvedev? Veja o vídeo

Ex-líder do ranking e atual sexto, Daniil Medvedev costuma chamar a atenção pelas declarações polêmicas e, também, pelas grandes vitórias. Pois, nesta quinta (13), o tenista russo roubou a cena ao celebrar, de maneira inusitada, a suada vitória sobre o francês Arthur Fils nas quartas de final de Indian Wells, por 6/4, 2/6 e 7/6 (7).

- Perdi muitas partidas neste ano que, talvez, deveria ter ganho. E quanto mais acontece isso, mais você pode perder a confiança nos momentos difíceis. Estava feliz simplesmente porque venci - celebrou o russo.

Fils, adversário de Medvedev, é o mesmo que, neste ano, protagonizou um bate-boca com o brasileiro Thiago Wild na Copa Davis, na França. Em 2024, o mesmo tenista foi a vítima do carioca João Fonseca, em sua primeira vitória em ATP's, no Rio Open, no Jockey Club.

Medvedev x Rune vale vaga na final

Em sua terceira semifinal consecutiva no torneio na Califórnia, o excêntrico tenista russo (vice em 2023 e 2024) vai duelar com o dinamarquês Holger Hune (13º do mundo), algoz do holandês Tallon Griekspoor, por 6/7, 6/0 e 6/3. No confronto direto, a vantagem é do tenista nascido na Rússia, que ganhou dois dos três primeiros duelos diante do adversário. O mais recente justamente em Indian Wells, nas quartas de final de 2024.

Alcaraz x Cerúndolo

Na parte debaixo da chave em Indian Wells, faltam definir os outros dois semifinalistas. Em um dos confrontos, o britânico Jack Draper (14º, algoz de João Fonseca na segunda rodada) mede forças com o anfitrião Bobby Shelton (12º), em duelo inédito. Quem passar faz a outra semifinal contra o atual bicampeão, o espanhol Carlos Alcaraz (3º) ou o argentino Francisco Cerúndolo (26º). Ano passado, na grama do Queen's Club, em Londres, o tenista da Espanha venceu o único embate até hoje entre ambos.