Jean Silva revela próximo adversário no UFC; veja vídeo

Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Jean Silva protagonizou um momento intrigante ao ser questionado por fãs sobre uma possível luta contra Arnold Allen. Em resposta, o brasileiro deu uma 'piscadela', embora o gesto ainda não tenha sido oficialmente confirmado pelo UFC.

Ao ler a pergunta "Jean Silva, se você for enfrentar Arnold Allen, dê uma piscadinha", Jean respondeu piscando repetidamente.

Jean Silva e seu próximo adversário

Atualmente ocupando a 11ª posição no ranking da divisão liderada por Merab Dvalishvili, Jean já havia afirmado anteriormente que a organização definiu seu próximo passo, mas não revelou o adversário, a data ou o local do evento. Ele, no entanto, assegura que é uma luta que "já desejava há muito tempo".

A escolha de seus parceiros de treino reforça as especulações. Ícaro Brito, designado como principal parceiro para o próximo camp, possui características físicas semelhantes às de Arnold Allen: é esguio, tem grande alcance e um estilo técnico que favorece o controle de distância. Esses atributos coincidem com o perfil do britânico. Outros nomes mencionados foram Lerone Murphy e Diego Lopes.

Jean Silva já iniciou uma preparação específica para um combate previsto entre julho e agosto. Invicto no UFC com cinco vitórias consecutivas (todas por nocaute ou finalização), o lutador catarinense acumula 16 vitórias na carreira — 15 delas por via rápida — e duas derrotas.

