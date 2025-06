Bia Ferreira defende cinturão mundial de boxe: confira onde assistir

Bia Ferreira está preparada para defender seu título de campeã peso-leve da Federação Internacional de Boxe (IBF) pela segunda vez. A pugilista brasileira enfrentará a argentina Maria Ines "Dinamita" Ferreyra no próximo sábado (07), em Orlando, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Onde assistir à luta de Bia Ferreira?

O canal Combate transmitirá o evento ao vivo a partir das 18h30 (horário de Brasília), enquanto a TV Globo exibirá a luta da baiana após o Supercine. As duas primeiras lutas poderão ser acompanhadas no ge e no YouTube do Combate, e o Sportv 3 transmitirá o primeiro duelo da noite.

🔥Bombou no Lance!

➡️ Jogador ausente em lista de Ancelotti debocha de convocação da Seleção

➡️Estudo aponta os clubes com as maiores dívidas no Brasil; veja ranking

➡️Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

continua após a publicidade

Bia está invicta no boxe profissional

Invicta no boxe profissional, Bia Ferreira já participou de duas disputas decisivas. Em abril de 2024, ela conquistou o título da categoria leve ao derrotar Yanina Lescano. No final do ano passado, em dezembro, Bia fez sua primeira defesa de cinturão contra Licia Boudersa, vencendo por decisão unânime.

Agora, Bia enfrentará Maria Ines "Dinamita" Ferreyra. Aos 28 anos, a argentina possui um cartel de 12 lutas profissionais, com 11 vitórias e um empate, e é a atual campeã sul-americana no peso-leve.

continua após a publicidade

➡️Mike Tyson x Fedor Emilianenko? Veja como superluta pode acontecer

Outro destaque brasileiro no card é Luan Medeiros, campeão super-leve do Conselho Nacional de Boxe (CNB). Com 30 anos, o carioca mantém um cartel invicto com cinco vitórias e enfrentará o americano Tony Aguilar (13-1-1) em sua sexta luta.

FICHA TÉCNICA - Bia Ferreira x Maria Ines "Dinamita" Ferreyra

📅 Data: sábado, 7 de junho;

⌚ Horário: 18h30 (horário de Brasília);

🏟️ Local: Orlando (Estados Unidos);

📺 Onde assistir: canal Combate (Youtube e Tv Fechada) e SporTV (TV fechada), TV Globo. ➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte