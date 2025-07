Corrida na Ponte Rio-Niterói tem trajeto divulgado

Voltando a ser realizado após 12 anos, o Desafio da Ponte teve o trajeto divulgado. A corrida de rua acontece em 3 de agosto na Ponte Rio-Niterói, principal ligação entre a capital do Rio de Janeiro e o município de Niterói. A largada da prova será no caminho Niemeyer, em Niterói, e a chegada na Praça Mauá, no Rio. O percurso tem 21km de extensão.

Edição da corrida na ponte Rio-Niterói (Foto: Divulgação / Desafio da Ponte)

A corrida prevê interdições parciais na Ponte Rio-Niterói, começando na noite de sábado. Às 22h do dia 2 de agosto, duas faixas nos dois sentidos serão interditadas. Já no dia da prova, às 5h, mais uma faixa em ambos os sentidos será interditada. A liberação total do fluxo está prevista para às 12h.

Confira o trajeto detalhado da corrida na Ponte Rio-Niterói

A largada em Niterói será nas proximidades do Caminho Niemeyer, na Rua Professor Plinio Leite, seguindo para Av. Feliciano Sodré, em direção à praça do pedágio da Ponte no sentido Rio-Niterói.

Trajeto oficial da Ponte Rio-Niterói (Foto: Divulgação)

Entrando na Ponte, os atletas seguem até a base operacional para seguir o trajeto no sentido Niterói-Rio até aproximadamente o seu quilômetro 14, incluindo uma altimetria máxima de 72m na passagem pelo vão central e uma altimetria acumulada de cerca de 150m.

A prova segue pelo Viaduto do Gasômetro em direção à descida para Avenida Rodrigues Alves e, em sua reta final, o percurso passa pela Rua Rivadávia Corrêa, acessando o Boulevard Olímpico e concluindo na Praça Mauá, onde estará localizada a Arena de Entretenimento do evento.

Como será a corrida

O Desafio da Ponte, competição de corrida de 21km que atravessa a Ponte Rio-Niterói, será realizado no próximo dia 3 de agosto de 2025. A prova retorna ao calendário esportivo brasileiro após 12 anos de ausência, com largada em Niterói e chegada no Rio de Janeiro.

As inscrições estão abertas até 22 de julho pelo site www.desafiodaponteoficial.com.br. Os participantes percorrerão os 13km de extensão da Ponte Rio-Niterói, considerada a maior ponte do hemisfério sul, como parte do percurso total da prova.

O trajeto começa próximo ao Caminho Niemeyer, em Niterói, e termina no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Os corredores terão vista para a Baía de Guanabara durante o percurso.

Para participar, os atletas precisam comprovar índice técnico mínimo: ter completado, desde janeiro de 2024, uma prova de 21km em tempo igual ou inferior a 2 horas e 30 minutos, ou uma maratona em tempo igual ou inferior a 5 horas. A comprovação deve ser de corrida de rua chancelada por entidade oficial.