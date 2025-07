Lakers dispensam dois jogadores do elenco para trazer Marcus Smart

Marcus Smart, ex-jogador do Washington Wizards e um dos melhores defensores da NBA, é o novo jogador do Los Angeles Lakers de LeBron James e Luka Doncic. O armador, de 31 anos, rescindiu o contrato com a equipe da capital americana e assinou um contrato de 2 anos por U$11 milhões com a equipe de Los Angeles. Para viabilizar a chegada de Marcus Smart, a franquia precisou abrir espaço em seu elenco e anunciou a dispensa de dois jogadores: o armador Shake Milton e o ala-armador Jordan Goodwin.

Shake Milton pelo Philadelphia 76ers (Foto: AFP)

O Los Angeles Lakers tomou a decisão de dispensar Shake Milton, que havia chegado à equipe há pouco tempo com a expectativa de contribuir na rotação, mas não conseguiu se firmar. Além dele, Jordan Goodwin, que teve bons momentos na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League, também foi liberado pela franquia.

Shake Milton chegou ao Lakers em dezembro de 2024 após uma passagem pelo Brooklyn Nets. Com uma carreira já consolidada na liga, especialmente por seus anos no Philadelphia 76ers, onde teve momentos de destaque, a expectativa era de que ele pudesse ser uma peça útil na rotação ofensiva da equipe.

Jordan Goodwin era um nome que agradava parte da torcida por sua intensidade e entrega, principalmente no lado defensivo da quadra. Ele chegou ao Lakers no meio da última temporada e participou de 29 partidas, sendo titular em cinco delas.

Shake Milton e Jordan Goodwin eram os jogadores cujos os contratos ofereciam o caminho mais limpo e direto para o Lakers criar espaço salarial para a contratação de Marcus Smart.

Histórico de lesões não preocupa Lakers

Marcus Smart teve uma grave lesão no tornozelo, seguida por uma cirurgia no dedom na primeira temporada fora de Boston, pela equipe do Memphis Grizzlies. Problemas recorrentes e novas contusões na temporada seguinte limitaram Marcus Smart a apenas 57 jogos nas duas últimas campanhas. A expectativa dos Lakers é que ele possa reencontrar a durabilidade que marcou a maior parte de sua carreira em Boston.

