Pau Alsina, jovem promessa do motociclismo espanhol, morreu aos 17 anos em decorrência de um acidente sofrido no último sábado (19), em Aragão, na Espanha. A morte do piloto foi confirmada nesta segunda-feira. O acidente aconteceu no circuito de MotorLand Aragón.

Segundo informações de jornais locais, o acidente foi extremamente grave. O piloto de 17 anos teria sido arremessado da moto e sofrido um forte impacto na cabeça. Após o ocorrido, Pau Alsina foi levado a um hospital em Zaragoza, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

O corpo do jovem será levado para a Catalunha, onde nasceu.

Piloto Pau Alsina tinha 17 anos (Foto: Divulgação / redes sociais)

Pau Alsina era grande promessa do motociclismo

Pau Alsina era piloto da JuniorGP. Ele estreou na Talent Cup europeia em 2021 e foi para a JuniorGP neste ano. Pau era da equipe Estrella Galicia 0.0, que já levou atletas para o cenário internacional.

Em nota publicada nas redes sociais, a JuniorGP dedicou apoio aos familiares do piloto.

— Enviando todo o nosso amor e apoio para a família, amigos e equipe de Pau Alsina. Nossas mais profundas condolências pela perda. Ele fará falta para todos que o conheciam — diz o comunicado.

Pau também disputou o campeonato italiano de Moto3, conquistando pódios e o quarto lugar no campeonato geral.