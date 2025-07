Hugo Calderano disputa a WTT Buenos Aires; saiba quando ele estreia

Depois de ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos para disputar o Grand Smash de Las Vegas, no começo do mês de julho, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano já tem data para voltar a jogar. O terceiro colocado no ranking mundial participa do WTT Contender Buenos Aires, competição que ocorre na capital argentina entre esta terça-feira (22) e domingo (27 de julho). Os torcedores podem acompanhar as disputas por meio de transmissões ao vivo pela Sportv (TV por assinatura), pela CazéTV (YouTube) e pelo canal oficial da WTT no YouTube.

O brasileiro disputa a competição nas categorias individual e duplas mistas ao lado da companheira e namorada Bruna Takahashi, que também está na disputa individual feminina.

Calderano conquistou a terceira posição no ranking da WTT após vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa em abril deste ano. Entre seus principais adversários no torneio argentino estão o sul-coreano Oh Junsung (19º no ranking), o japonês Hiroto Shinozuka (30º) e o australiano Hwan Bae (36º).

Como é o torneio de Buenos Aires

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começam nesta terça-feira (22) e prosseguem até quarta-feira (23). Outros mesatenistas brasileiros estarão presentes nesta fase: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore, Sofia Kano e Jessica Prates na chave simples feminina; Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculina; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas.

Calderano fará sua estreia na quinta-feira (24), quando acontecem a primeira rodada da chave principal e as partidas de duplas. O evento segue com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27). Além de Calderano e Takahashi, a irmã Giulia Takahashi e a parceira Laura Watanabe já começam na chave individual e como uma dupla na fase principal, assim como Leonardo IIzuka na masculina. Os cruzamentos desta fase ainda não foram divulgados.

Após a competição em Buenos Aires, Calderano e Takahashi seguirão para o Brasil para disputar o WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025, no Paraná, entre 30 de julho e 3 de agosto. Os atletas brasileiros competirão nas categorias individuais e em duplas mistas neste próximo torneio.