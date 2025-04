Quem é Diego Lopes, brasileiro que disputa cinturão no UFC 314?

Diego Lopes irá lutar contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, no próximo sábado (12), no Kaseya Center (EUA), pelo título do peso pena da organização. Com uma ascensão meteórica, o brasileiro soma apenas 710 dias no Ultimate, tendo estreado em maio de 2023. Conheça um pouco mais da história do manauara, que conquistou o coração dos mexicanos e defende atualmente as cores dos dois países.

Brasil e México

Nascido em Manaus, no Amazonas, Diego se mudou para Puebla, no México, em 2015, para dar aulas de jiu-jítsu e seguir no sonho de ser lutador de MMA. Em solo mexicano, Lopes construiu boa parte de sua relação com as artes marciais mistas e com pessoas que seriam importantes para o prosseguimento de sua carreira.

A chegada ao UFC

Em maio de 2023, no UFC 288, Diego Lopes entrou de última hora para enfrentar Movsar Evloev, substituindo Bryce Mitchell. Apesar da derrota por decisão unânime, o brasileiro deu muito trabalho ao atleta russo mostrando uma boa defesa de quedas, trocação fluída e com golpes potentes e um jiu-jitsu de altíssimo nível, chegando a quase a finalizar Evloev com um triângulo.

Posteriormente, Diego engatou uma série de cinco vitórias seguidas que o levaram até a disputa de cinturão neste sábado (12), contra Alexander Volkanovski. As vítimas do brasileiro foram os seguintes nomes: Gavin Tucker (finalização), Pat Sabatini (TKO), Sodiq Yusuff (TKO), Dan Ige (decisão) e Brian Ortega (decisão unânime). O cartel de Lopes no MMA é de 26-6, sendo 5-1 no UFC.

Luta contra Alexander Volkanovski

Após Ilia Topuria vagar o cinturão do peso pena para subir de categoria, o UFC anunciou que Diego Lopes iria encarar Alexander Volkanovski pelo cinturão deixado pelo espanhol, no UFC 314. Atualmente, o brasilero ocupa a terceira posição do ranking dos penas, enquanto o australiano figura na primeira colocação, além de ser ex-campeão da organização e o ter defendido em cinco oportunidades.

