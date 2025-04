Brasileiro que quer ‘educar’ apoiador de Hitler é atração do UFC 314

Além de Diego Lopes na luta principal, o UFC 314 conta com mais um destaque do Brasil para a noite: Jean "Lord" Silva, da Fighting Nerds. A alta expectativa com a luta, no entanto, formou-se por acontecimentos polêmicos fora do octógono mais famoso do mundo. O norte-americano Bryce Mitchell, adversário de Jean, é conhecido por suas declarações contraditórias e controversas a favor de Adolf Hitler. Após o nocaute em Baghdasaryan, no UFC Fight Night, o brasileiro declarou que poderia "educar" Mitchell por suas falas se Dana White quisesse.

- Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera aí (a torcida). São quatro vitórias, logo vão ser 10, e todas por nocaute. Tem um cara que está falando muita besteira, se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui, que eu faço isso - afirmou "Lord".

Na época, o presidente do UFC chegou a dizer que seria uma boa luta e as chances de acontecer eram grandes, o que se provou verdade. Menos de dois meses depois, enfim o confronto acontecerá neste sábado (12) após muitas fartas trocadas entre Silva e Mitchell.

Em entrevistas para o canal "AG Fight", do YouTube, tanto o brasileiro, como o americano, se pronunciaram sobre as recentes polêmicas envolvendo ambos os lutadores. Demostrando muita confiança para o duelo, Jean Silva, também conhecido como "Lord", se mostrou mais confuso com algumas das atitudes do rival, principalmente no que diz respeito às suas crenças.

- O cara (Bryce Mitchell) pode falar de mim, da minha mãe, da minha mulher ou pode me xingar. Ele só tem que aparecer no dia da luta. Vou levar para o pessoal se ele não aparecer lá. O que não me machuca, mas me deixa confuso é que esse cara deve sofrer literalmente. Deve ter alguns problemas emocionais dentro dele. Porque você falar de Jesus, de Deus e ser tão devoto quanto ele é, e vestir uma camiseta onde tem Jesus e algumas armas apontadas para cima, não consigo entender - declarou Jean Silva, que completou:

- Eu sei que ele falou que não apoia o que o bigodinho (Hitler) fez. Agora voltou atrás de novo. Disse que ele tem linhagem de não sei o que. Fico pensando como pode. Às vezes eu fico até preocupado, para ser sincero. Até soube que o UFC levou ele lá no PI (Instituto de Performance do UFC) para ele fazer algumas sessões com um psiquiatra. Porque não é normal. Eu, de coração, espero que ele esteja vendendo só, porque isso ajuda bastante. Se não for venda, ele sofre de cabeça e talvez isso aí até seja culpa do Josh Emmett que ‘jambrolhou’ a cabeça dele.

Por outro lado, Bryce Mitchell, ou melhor, ‘Thug Nasty’, alvo de inúmeras críticas, não parece arrependido de seu discurso. O americano afirmou que não retira nada do que foi dito em meio a sua fala antissemita. Porém, o lutador salientou que a fala foi tirado de contexto e que, a partir de agora, tem que tomar cuidado extra ao se explicar.

Para "Lord", um combate contra o rival representa uma chance de entrar no ranking dos penas do UFC e consolidar sua posição entre os melhores da categoria até 66 kg. Jean Silva é novo na organização e mantém sua invencibilidade, em quatro vitórias consecutivas desde a estreia no início de 2024. Aos 30 anos, Bryce ocupa atualmente a 13ª do ranking dos pesos-penas do Ultimate.

Outros brasileiros no UFC 314

Alexander Volkanovski e Diego Lopes se enfrentam, na madrugada de sábado (12) para domingo (13), na luta principal do UFC 314, no Kaseya Center, em Miami, Estados Unidos, pelo cinturão vago do peso pena da organização. O brasileiro será o grande destaque do evento que é quarto numerado do ano.

Estreante no UFC, Patrício Pitbull irá encarar o mexicano Yair Rodriguez. Lenda no Bellator, onde foi duplo-campeão, o potiguar pode receber uma chance pelo título do peso pena caso derrote o mexicano neste sábado.

No card preliminar, Virna Jandiroba terá luta importante contra Yan Xiaonan. A brasileira encara a número 1 do ranking do peso palha feminino e, em caso de vitória, pode ser a próxima desafiante do cinturão, que pertence à chinesa Zhang Weili.

Antes disso, ainda nas preliminares iniciais, Marco Tulio fará sua segunda luta dentro do UFC. Após nocautear Ihor Potieria, no UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2, em janeiro, o atleta da Chute Boxe irá encarar o americano Tresean Gore.

Confira card completo do UFC 314

Card principal - a partir das 23h

Peso pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Diego Lopes - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (até 65,7 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso pena (até 65,7 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar - a partir das 21h

Peso pena (até 65,7 kg): Dan Ige x Sean Woodson

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Peso leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Chase Hooper

Peso pena (até 65,7 kg): Darren Elkins x Julian Erosa

Preliminares Iniciais - a partir das 19h

Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Michał Oleksiejczuk

Peso mosca (até 56,7 kg): Su Mudaerji x Mitch Raposo

Peso médio (até 83,9 kg): Tressan Gore x Marco Tulio

Peso galo feminino (até 61,2 kg): Nora Cornolle x Hailey Cowan

