Alex Poatan faz ritual em aldeia indígena para ‘recarregar’ espírito guerreiro

O lutador Alex Poatan, ex-campeão dos médios e meio-pesados do UFC, visitou a aldeia Pataxó em Caraíva, na Bahia, para realizar um ritual de reconexão com seus ancestrais indígenas. A pausa nas competições permitiu ao atleta retomar contato com suas raízes. Por meio de sua conta no Instagram, ele compartilhou um vídeo do momento.

— Recarregando meu espírito guerreiro com a energia dos meus ancestrais — escreveu Alex Poatan em sua conta do Instagram. Veja a foto:

Alex Poatan em ritual indígena na Bahia (Foto: Reprodução/Instagram)

Descendente do povo Pataxó, Poatan — apelido que significa “mãos de pedra” em tupi-guarani — realizou a visita após sua última luta no UFC 313, quando perdeu o cinturão dos meio-pesados para Magomed Ankalaev por decisão unânime.

Relembre a última luta de Alex Poatan

Alex Poatan enfrentou Ankalaev no dia 8 de março de 2025 e saiu derrotado por decisão unânime dos juízes. Com receio dos contra golpes e de ser botado no chão, o brasileiro não conseguiu imprimir o mesmo ritmo de lutas anteriores contra Jiri Prohazcha e Khalil Rountree.

O quarto assalto foi decisivo, com Ankalaev levando e controlando a luta na grade, tirando o poder de nocaute de Alex Poatan. No último round, Alex Pereira reagiu e chegou a preocupar o desafiante, mas nos dois últimos minutos, Magomed conseguiu levar o combate para a grade novamente até o final.

Alex Poatan foi derrotado para Magomed Ankalaev no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Alguns meses após a derrota, o brasileiro comentou sobre muitas dificuldades que quase o levaram a desistir do combate, mas que decidiu manter em sigilo. A revanche entre os lutadores terá data definida, mas deve acontecer ainda este ano.

— Sim (considerei não lutar). Essa foi uma das lutas mais complicadas, em questão de tudo que aconteceu. Não (me arrependo de ter lutado). Tentei fazer algo que era difícil para mim. Já fiz várias coisas parecidas, com dificuldade ou lesões, algo do tipo. Vinha dando certo. Mas chegou o momento que não deu certo. Mesmo assim, não me arrependo — admitiu Alex Poatan.