UFC: Virna Jandiroba derrota Yan Xiaonan, primeira do ranking

A brasileira Virna Jandiroba derrotou a chinesa Yan Xiaonan neste sábado (12), em luta do card preliminar do UFC 314, em Miami. A baiana mostrou boa dominância durante toda a luta, tentando muitas finalizações.

Yan Xiaonan é número um do ranking do peso-palha do UFC. A brasileira é a terceira colocada. A luta foi finalizada com decisão unânime. Virna Jandiroba tentou aplicar diversas finalizações, respondidas com boas defesas da chinesa.

A brasileira comemorou bastante a quinta vitória consecutiva e disse: 'Agora é a minha hora'. Ainda sem o cinturão, a brasileira já se sente uma campeã, como disse em entrevista ao "UFC Fight Pass":

— Por toda a preparação e amadurecimento até aqui, eu definitivamente já me sinto uma campeã. O cinturão é somente simbólico - comentou.

A brasileira falou sobre as diversas tentativas de finalização que tentou aplicar na luta. Por mais que não tenha conseguido aplicar uma, ela exaltou as boas tentativas:

— Eu tentei me expressar o máximo que eu conseguisse. Eu tó feliz por conseguir me expressar lá, à medida que eu iria encaixando as posições. Foi maravilhoso. Estou muito satisfeita com a minha atuação. A finalização é só uma consequência. Mas cumpri o que prometi: buscar a finalização o tempo inteiro - analisou.

— Eu e minha equipe construímos isso. Chego madura, com a certeza que busquei, que eu mereci. Não caímos aqui de paraquedas e isso me dá muito mais autoconfiança para disputar o título agora — finalizou.

Virna representa o Brasil no peso-palha (Foto: Reprodução)

Confira card do UFC 314

Card principal - a partir das 23h

Peso pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Diego Lopes - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (até 65,7 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso pena (até 65,7 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes