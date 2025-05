Jannik Sinner avança em Roland Garros e exalta legado de Nadal

Semifinalista ano passado e em busca de um título inédito, Jannik Sinner largou bem em Roland Garros. Nesta segunda-feira, o número 1 do mundo perdia por 4/0 e 5/2 o terceiro set, mas virou para cima do anfitrião Arthur Rinderknech (75º), por 6/4, 6/3 e 7/5.



➡️ Galeria de imagens: Relembre as estreias de Nadal, Djokovic, Federer, Alcaraz e Sinner

continua após a publicidade



Ao final do jogo, o líder do ranking falou sobre o legado de Rafael Nadal, que recebeu uma emocionante homenagem no domingo, após encerrar a carreira em 2024, com o recorde de 14 títulos em Roland Garros. Uma placa, com alusão a todas as conquistas do ex-tenista espanhol, foi inaugurada na quadra central, durante a homenagem.



- O que posso dizer? Ele é muito especial. O jogador todo mundo conhece, mas, principalmente, a pessoa que ele é, que nunca mudou, apesar de todo o sucesso, tem uma ótima família, é um novo capítulo para ele. Acredito que isso é o mínimo que essa quadra pode fazer, colocar seus pés, aqui, seus 14 títulos. Todos nós somos muito sortudos podemos ser todos sortudos de compartilhar esse momento com ele. Ele é modelo completo para todos nós e para as próximas gerações. A maneira como ele se comportava em quadra, como trata as pessoas, como ele é gentil com cada boleiro, é simplesmente incrível. Parabéns ao Rafa, não apenas pelos títulos, mas por essa homenagem. Acho que todos nós, jogadores, agradecemos por isso.



O próximo rival do italiano, de 23 anos, será mais um francês, o veterano Richard Gasquet, de 38 anos, ex-top 7 e atual 166º, que se despede das quadras nesta edição de Roland Garros. No confronto direto, são três vitórias do líder do ranking, em três duelos. O mais recente foi justamente na segunda rodada em Paris, no ano passado.

continua após a publicidade

Ano passado, Sinner perdeu a semifinal em Paris para o campeão espanhol Carlos Alcaraz, que também foi seu algoz na decisão do Masters 1000 de Roma, há duas semanas. O torneio italiano marcou o retorno do anfitrião, após três meses de suspensão por doping. Em janeiro, o líder do ranking conquistou o bicampeonato do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Sinner avança, Cerundolo e Fritz caem

Se o atual vice-campeão do Masters 1000 de Roma passou sem maiores dificuldades, a chave masculina teve duas zebras nesta segunda. Na maior delas, o americano Taylor Fritz, número 4 do mundo, perdeu para o alemão Daniel Altmaier (66º), por 7/5, 3/6, 6/3 e 6/1.

continua após a publicidade



A outra zebra foi a queda do argentino Francisco Cerundolo (18º), recordista de vitórias (19, em 27 jogos) nesse piso em 2025. Ele acabou surpreendido pelo canadense Gabriel Diallo (54º), de 23 anos, por 7/5, 6/3 e 6/4.





➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi a terceira vez que Cerundolo não passa da estreia em Roland Garros, repetindo o tropeço de 2021 (quando debutou) e da temporada seguinte. Já nas últimas duas edições, o argentino chegara às oitavas de final.

➡️ Confira a emocionante homenagem ao recordista Nadal em Roland Garros

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

O italiano Jannik Sinner na vitória na estreia em Roland Garros, contra o anfitrião Arthur Rinderknech (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)