Alcaraz carimba Nº1 de Sinner e vai à final de Roland Garros após batalha de 4h

07/06/2024 - 14:48 • Paris (França)

Carlos Alcaraz, 3º da ATP, está na grande final de Roland Garros, após virar um jogão contra o italiano Jannik Sinner, que assumirá o posto de número 1 do mundo, na próxima segunda-feira. Com parciais de 2/6 6/3 3/6 6/4 6/3, em 4h09 de partida, o espanhol exorciza o fantasma de 2023, quando sucumbiu em cãibras contra Djokovic.

O primeiro set foi marcado por muita consistência de Sinner, que não falhou nas devoluções de saque e trabalhou com agressividade desde o primeiro ponto. Alcaraz optou por alongar pontos, buscar muito as linhas e cometeu mais erros 12 não-forçados apenas nesta parcial, em que chegou a perder por 4/0, devolveu uma das quebras no 6º game, mas diante da consistência do rival, não conseguiu se impor.

Contando com a presença de grandes campeões do torneio, incluindo a lenda brasileira Gustavo Kuerten, Alcaraz saiu quebrado na segunda etapa, mas sustentou a mudança tática de seu jogo buscando variação. Assim, devolveu a quebra no 4º game e passou a liderar o placar pela primeira vez ao confirmar saque, na sequência conquistou nova quebra em erro do italiano, que foi perdendo a consistência de seu jogo. Alcaraz abriu 5/2 e administrou.

No terceiro set, Alcaraz começou melhor, conquistou a quebra em belíssima passada, mas não manteve o saque na sequência. Sinner passou a dar sinais de que tinha cãibras e passou a encurtar pontos e abriu 5/2, ao conquistar nova quebra no 6º game e administrou.

O quarto set foi marcado por uma melhora na condição física do italiano, que chegou a sentir cãibras na perna no início da parcial, mas logo estava estabelecido. Durante a parcial, os tenistas colocaram seu arsenal de golpes em quadra, em belas jogadas e confirmando seus games de saque, a definição veio no único breakpoint do set, que veio após erro no smash do italiano e definiu na paralela fechando o set com a quebra.

No set decisivo, Alcaraz segue muito firme na linha de base, busca variar e defende-se muito bem das definições curtas ou fundas e altas do italiano. Assim, abriu 3/0 ao conquista quebra no 2º game com belíssima paralela e foi administrando, diante de um rival sacando muito.

Na grande final, Alcaraz aguarda pelo vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o alemão Alexander Zverev.