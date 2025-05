Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, principais favoritos, estreiam nesta segunda-feira em Roland Garros. Enquanto o espanhol, campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, ambos no saibro, busca o segundo título em Paris, o italiano, vice na capital italiana, nunca chegou à decisão em Paris. A competição conta com transmissão ao vivo da ESPN e da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Neste domingo, o espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Paris, com 14, se emocionou com homenagem na quadra Philippe Chatrier, a principal de Paris. O ex-número 1 do mundo se despediu das quadras em novembro de 2024.







Sinner e Alcaraz só se enfrentam numa eventual final



O primeiro a entrar em quadra, em torno das 7h30 (de Brasília), será o espanhol, de 22 anos, que tem pela frente o qualifier italiano Giulio Zeppieri, 310º do mundo e ex-110. No único duelo até hoje, nas semifinais de Umag, em 2022, Alcaraz venceu por 2 sets a 1.



Sinner, derrotado pelo espanhol na semifinal de 2024 em Paris, estreia contra o anfitrião Arthur Rinderknech (75º). Os dois já duelaram três vezes, com dois triunfos do líder do ranking, o mais recente na ATP Cup de 2022.



Quadra Philippe Chatrier

7h - Rebecca SRAMKOVA (SVK) x Iga SWIATEK (POL) [5]

15h15 - Jannik SINNER (ITA) [1] x Arthur RINDERKNECH (FRA)



Quadra Suzanne Lenglen

6h - Jessica BOUZAS MANEIRO (ESP) x Emma NAVARRO (USA) [9]

Giulio ZEPPIERI (ITA) x Carlos ALCARAZ (ESP) [2]

Caroline GARCIA (FRA) x Bernarda PERA (USA)

Nicolas JARRY (CHI) x Arthur FILS (FRA) [14]



Quadra Simonne Mathieu

6h - Casper RUUD (NOR) [7] x Albert RAMOS-VINOLAS (ESP)

Daniel ALTMAIER (ALE) x Taylor FRITZ (USA) [4]

Carole MONNET (FRA) x Katie BOULTER (GBR)

Madison KEYS (USA) [7] x Daria SAVILLE (AUS)



Quadra 14

6h - Elena RYBAKINA (KAZ) [12] x Julia RIERA (ARG)

Diane PARRY (FRA) x Robin MONTGOMERY (USA)

Jacob FEARNLEY (GBR) x Stan WAWRINKA (SUI)

Christopher O'CONNELL (AUS) x Ugo HUMBERT (FRA) [22]

Quadra 6

6h - Yoshihito NISHIOKA (JPN) x Alexei POPYRIN (AUS) [25]

Tomas Martin ETCHEVERRY (ARG) x Stefanos TSITSIPAS (GRE) [20]

Daria KASATKINA (AUS) [17] x Katerina SINIAKOVA (CZE)

Arantxa RUS (NED) x Camila OSORIO (COL)



Quadra 7

6h - Ugo BLANCHET (FRA) x Hugo GASTON (FRA)

Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) x Holger RUNE (DEN) [10]

Barbora KREJCIKOVA (CZE) [15] x Tatjana MARIA (GER)

Leolia JEANJEAN (FRA) x Irina-Camelia BEGU (ROU)

12h - Taylor TOWNSEND (USA) x Elisabetta COCCIARETTO (ITA)





