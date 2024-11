Jake Paul vestirá roupa milionária em luta contra Mike Tyson

Jake Paul prometeu uma grande entrada para a luta com Mike Tyson, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, EUA, com transmissão da Netflix, às 22h. O influenciador revelou ao podcast "Talk Tuah" que irá vestir uma roupa avaliada em um milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões) em seu décimo segundo combate na carreira.

— Esta roupa que fiz é a roupa de luta mais cara da história do boxe, custa US$ 1 milhão. Custou uma bela grana e é muito brilhante, essas são as dicas que darei — disse Jake Paul.

Não será a primeira vez que Jake Paul chama atenção por um item inusitado. Durante treino-aberto na última terça-feira (12), o boxeador apareceu com uma peruca de galo, que faz alusão ao seu apelido "El Gallo de Dorado" ("O Galo Dourado").

Além da roupa luxuosa, Jake deu "spoilers" sobre como será sua entrada ao ringue no dia 15 de novembro, na grande luta contra Mike Tyson. O influenciador contou que fará referências ao adversário.

— A música está um pouco relacionada à carreira de Mike Tyson e a um filme que ele fez. Vou dirigir um determinado veículo até o ringue, e o resto vocês vão ter que esperar para ver — finalizou Paul.

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul acontecerá no dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas, com transmissão ao vivo pela Netflix, às 22h. O card também contará com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios encara o compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes contra indiano Neeraj Goyat.