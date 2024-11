Zverev mantém embalo, bate Ruud e fica perto da semi do ATP Finals

Com mais uma firme atuação, Alexander Zverev, número dois do mundo, manteve o embalo após o triunfo no Masters 1000 de Paris, na França, e ficou perto de vaga na semifinal do ATP World Finals, em Turim, na Itália.

O alemão derrotou o norueguês Casper Ruud, sétimo colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 6/3 após 1h25min de duração na quadra central com piso duro e coberto.

Campeão do ATP Finals em 2021, ele fica muito perto da vaga para a semifinal com duas vitórias em dois jogos, e vai enfrentar Carlos Alcaraz nesta sexta-feira na última rodada do grupo John Newcombe. Ruud fica empatado com Alcaraz com uma vitória e uma derrota. Até Andrey Rublev, com duas derrotas, tem chances de classificação e claro precisa vencer com um placar elástico Ruud no próximo confronto.

Zverev em ação no Masters 1000 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Zverev segue sem ser ameaçado no saque no torneio e aproveitou a oportunidade que teve no segundo set no oitavo game, definindo bem com seu serviço. Ele soma sete vitórias seguidas e 68 triunfos em 88 jogos na temporada, onde foi finalista de Roland Garros.