Histórico: Brasil tem duas na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Barbara "Babi" Domingos e Geovanna "Jojo" Santos conquistaram vaga na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica. Jojo conquistou a nota 83.500 e ficou com a 13ª posição. Já Babi marcou 82.800 e a 15ª posição. Elas voltam ao tablado nesta sexta-feira (22), no Grupo B, para disputar a final. É a primeira vez que o Brasil assegura duas ginastas na final do individual geral.
As brasileiras não conquistaram vaga nas finais por aparelhos, já que ficaram abaixo das oito primeiras colocadas. A vaga na final do individual geral estava praticamente garantida para Geovanna, que se manteve entre as 12 primeiras por bastante tempo. Barbara estava mais ameaçada, mas mesmo assim conseguiu. Somente as 18 mais bem colocadas, descartando a pior nota, vão à final do geral.
Veja classificadas para a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica
GRUPO B (POSIÇÕES 10ª A 18ª) - SEX, 14h30
- 10º - Polina Karika (Ucrânia) - 83.900 pontos
- 11º - Daniela Munits (Israel) - 83.750 pontos
- 12º - Amalia Lica (Romênia) - 83.500 pontos
- 13º - Geovanna Santos (Brasil) - 83.500 pontos
- 14º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 83.350 pontos
- 15º - Barbara Domingos (Brasil) - 82.800 pontos
- 16º - Megan Chu (Estados Unidos) - 82.750 pontos
- 17º - Liliana Lewinska (Polônia) - 82.700 pontos
- 18º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 82.700 pontos
GRUPO A (POSIÇÕES 1º A 9º) - SEX, 17h
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 92.850 pontos
- 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 90.150 pontos
- 3º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 88.800 pontos
- 4º - Sofia Raffaeli (Itália) - 87.350 pontos
- 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 86.300 pontos
- 6º - Rin Keys (Estados Unidos) - 85.200 pontos
- 7º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 84.700 pontos
- 8º - Tara Dragas (Itália) - 84.650 pontos
- 9º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 84.250 pontos
Classificadas para as finais por aparelhos
BOLA
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 30.350 pontos
- 2º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 29.400 pontos
- 3º - Tara Dragas (Itália) - 29.000 pontos
- 4º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 28.650 pontos
- 5º - Sofia Raffaeli (Itália) - 28.350 pontos
- 6º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 28.300 pontos
- 7º - Rin Keys (Estados Unidos) - 28.100 pontos
- 8º - Polina Karika (Ucrânia) - 27.600 pontos
ARCO
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 30.600 pontos
- 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 30.600 pontos
- 3º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 29.350 pontos
- 4º - Rin Keys (Estados Unidos) - 28.900 pontos
- 5º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 28.800 pontos
- 6º - Zilu Wang (China) - 28.800 pontos
- 7º - Sofia Raffaeli (Itália) - 28.700 pontos
- 8º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 28.500 pontos
MAÇAS
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 31.900 pontos
- 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 30.350 pontos
- 3º - Sofia Raffaeli (Itália) - 30.300 pontos
- 4º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 30.050 pontos
- 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 29.600 pontos
- 6º - Liliana Lewinska (Polônia) - 29.000 pontos
- 7º - Amalia Lica (Romênia) - 28.750 pontos
- 8º - Zilu Wang (China) - 28.650 pontos
FITAS
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 29.900 pontos
- 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 29.200 pontos
- 3º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 29.050 pontos
- 4º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 28.200 pontos
- 5º - Rin Keys (Estados Unidos) - 28.200 pontos
- 6º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 27.850 pontos
- 7º - Tara Dragas (Itália) - 27.850 pontos
- 8º - Anastasiya Sarantseva (Uzbequistão) - 27.550 pontos
➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
➡️ GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Sexta-feira, 22 de Agosto
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)
