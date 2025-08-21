Torcedores relatam perrengues no Mundial de Ginástica Rítmica

O Mundial de Ginástica Rítmica acontece no Rio de Janeiro, sendo a primeira vez que uma cidade da América do Sul recebe o evento. Torcedores que acompanhavam a competição na Arena Carioca 1 relataram algumas intercorrências no segundo dia do evento.

continua após a publicidade

A principal queixa é relacionada ao preço dos alimentos vendidos. Uma pizza pequena, por exemplo, custa R$ 33. Outra reclamação é sobre a permanência no local: o torcedor não pode sair e voltar da Arena Carioca 1.

➡️ Brasil busca vaga no individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica

As filas para comprar alimentos também foram um problema para alguns torcedores, mas não faltaram elogios para a limpeza e fila dos banheiros, além da organização para a entrada no evento.

continua após a publicidade

Espaço de alimentação no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Não é possível sair e entrar da Arena Carioca 1

Taís da Silva foi ao evento nesta quinta-feira (21) com duas crianças e se sentiu prejudicada por conta da regra de não poder sair da Arena Carioca 1. Nos primeiros dias, o evento começava às 9h e se estendia até às 22:30, ela gostaria de ir a locais próximos entre as sessões:

- Faria muita diferença se eu pudesse levar as crianças no Parque Rita Lee aqui do lado, para as crianças brincarem e descansarem. Para eles, é muito difícil ficarem parados o dia todo. Essa parte deixou bastante a desejar.

continua após a publicidade

Arena Carioca 1, no Parque Olímpico (Foto: Divulgação)

A mãe também achou que os valores dos alimentos poderiam ser menores. Mesmo sendo um evento internacional, ela achou acima da média.

Uma família que vinha de Alagoas, no Nordeste, achou o preço dos alimentos normais para o tipo do evento, mas também não gostaram da restrição de sair e entrar do local:

- Acho que poderia ter uma flexibilidade, mesmo que fosse limitado. Como o evento é longo, ter essa possibilidade seria bom - afirmou Vinícius Nóbrega, que elogiou o bom atendimento prestado pelos funcionários e voluntários.

Em alguns momentos, as filas foram grandes no Mundial de Ginástica Rítmica

No intervalo entre o primeiro e segundo grupo do dia, as filas para a alimentação estavam grandes. Torcedores afirmaram que para realizar a compra estava rápida, entretanto, a retirada dos alimentos eram mais lentas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uma torcedora, que preferiu não se identificar, relatou que chegou a perder a apresentação de Geovanna Santos e Barbara Domingos porque ficou mais de 20 minutos aguardando um saco de pipoca.

Outros torcedores também relataram que não estava havendo a proibição de entrada com alimentos prontos, o que facilitou as longas horas na Arena Carioca 1.