Brasil na final geral do Mundial de Ginástica Rítmica: onde assistir e horário
Brasileiras fazem história e vão juntas à final
Barbara Domingos e Geovanna Santos conquistaram vaga na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica. Geovanna conquistou a nota 83.500 e ficou com a 13ª posição da classificação. Já Barbara marcou 82.800 e a 15ª posição. Elas entram no tablado nesta sexta-feira (22), no Grupo B, a partir das 14h30 (de Brasília). Sportv (TV fechada), Eurovision Sport (streaming) e CazéTV (canal no Youtube) transmitem. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Histórico: Brasil tem duas na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes21/08/2025
Torcedores relatam perrengues no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes21/08/2025
Brasil busca vaga no individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes21/08/2025
As brasileiras terminaram entre as 18 primeiras, por isso, estão na final. Como ficaram abaixo das nove primeiras, disputam no Grupo B. O ranqueamento é baseado nas ginastas que somarem a maior nota (considerando todos os quatro aparelhos, sem descarte), independente do grupo da atleta.
Veja classificadas para a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica
GRUPO B (POSIÇÕES 10ª A 18ª) - SEX, 14h30
- 10º - Polina Karika (Ucrânia) - 83.900 pontos
- 11º - Daniela Munits (Israel) - 83.750 pontos
- 12º - Amalia Lica (Romênia) - 83.500 pontos
- 13º - Geovanna Santos (Brasil) - 83.500 pontos
- 14º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 83.350 pontos
- 15º - Barbara Domingos (Brasil) - 82.800 pontos
- 16º - Megan Chu (Estados Unidos) - 82.750 pontos
- 17º - Liliana Lewinska (Polônia) - 82.700 pontos
- 18º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 82.700 pontos
GRUPO A (POSIÇÕES 1º A 9º) - SEX, 17h
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 92.850 pontos
- 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 90.150 pontos
- 3º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 88.800 pontos
- 4º - Sofia Raffaeli (Itália) - 87.350 pontos
- 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 86.300 pontos
- 6º - Rin Keys (Estados Unidos) - 85.200 pontos
- 7º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 84.700 pontos
- 8º - Tara Dragas (Itália) - 84.650 pontos
- 9º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 84.250 pontos
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Sexta-feira, 22 de Agosto
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)
