Resumão do Pan Júnior: Brasil ultrapassa 60 ouros e bate marca de Cali

Delegação conquistou mais medalhas de ouro do que na estreia do evento

Equipes do tênis de mesa subiram ao pódio em Assunção
imagem cameraEquipes do tênis de mesa subiram ao pódio em Assunção (Foto: Grazie Batista/COB)
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 21/08/2025
22:58
PARAGUAI - Nesta quinta-feira (21), o Brasil alcançou uma marca importante nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. A delegação ultrapassou as 60 medalhas de ouro e superou a marca no Pan Júnior de Cali 2021, quando levou 59 medalhas douradas. Perto do final do evento, o Brasil segue líder do quadro de medalhas, com 150 pódios no total, sendo 63 ouros, 39 pratas e 48 bronzes.

Canoagem abriu os caminhos

As primeiras medalhas do dia, incluindo o 60º ouro, vieram na baía de Assunção. Lorrane Santos foi campeã do C1 500m. Com tempo de 2m12s59, ela deixou para trás a mexicana Nicol Guzman e a cubana Yisnoly Lopez. No masculino, Mateus Nunes ficou com a prata na mesma categoria. O brasileiro concluiu a prova em 1m51s44, atrás apenas do argentino Aramís Sanchez. Reinaldo Arguello, da Colômbia, completou o pódio.

Brilho do karatê

A modalidade que mais conquistou medalhas nesta quinta-feira (21) foi o karatê. Andrey Frisanco, da categoria até 84kg, levou a medalha de ouro, enquanto Barbara Amaral, da categoria até 68kg, ficou com a prata. Outros dois brasileiros conquistaram o bronze: Ademilton Nogueira (+84kg) e Roberta Lopes (-68kg).

Tênis de mesa encerra em alta

A maratona de provas do tênis de mesa no Pan Júnior, que começou no último sábado (16), terminou com o Brasil em dois pódios por equipes. No início do dia, Karina Shiray e Beatriz Fiore venceram o confronto com o time colombiano por 3 jogos a 0 e garantiram a classificação para as finais. Mais tarde, acabaram superadas em duelo duríssimo pela equipe dos Estados Unidos, com placar de 3 jogos a 1.

Ainda nesta quinta-feira (21), Leonardo Iizuka e Felipe Doti também encararam seus últimos desafios no Pan Júnior. A equipe brasileira venceu o duelo contra a Venezuela por 3 jogos a 1 e, na sequência, derrotou o time de Porto Rico por 3 a 0, conquistando a medalha de ouro.

Mais pódios na ginástica

Pedro Silvestre, que já havia conquistado a medalha de prata no individual geral, subiu ao lugar mais alto do pódio na final do cavalo com alças. O brasileiro de 18 anos teve nota de 12.266, superando o chileno Matías Felipe Martínez e o norte-americano Jason Hao.

No feminino, Kauany Aquino levou a prata na final do solo. A brasileira somou 12.949 pontos e ficou atrás apenas da norte-americana Addalye VanGrinsven, que teve nota de 13.483. A canadense Coralie Demers completou o pódio, com a medalha de bronze.

Pedro Silveira conquistou o ouro no cavalo com alças
Pedro Silveira conquistou o ouro no cavalo com alças (Foto: Ana Patricia/COB)

Wrestling no pódio

No wrestling, a brasileira Ana Sales chegou até a final da categoria até 50kg, após vencer suas duas primeiras lutas diante da peruana Antuaneth Casusol e da mexicana Ana Palacios. Porém, na decisão, foi superada pela cubana Greili Bencosme e ficou com a medalha de prata.

