Resumão do Pan Júnior: Brasil ultrapassa 60 ouros e bate marca de Cali

PARAGUAI - Nesta quinta-feira (21), o Brasil alcançou uma marca importante nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. A delegação ultrapassou as 60 medalhas de ouro e superou a marca no Pan Júnior de Cali 2021, quando levou 59 medalhas douradas. Perto do final do evento, o Brasil segue líder do quadro de medalhas, com 150 pódios no total, sendo 63 ouros, 39 pratas e 48 bronzes.

Canoagem abriu os caminhos

As primeiras medalhas do dia, incluindo o 60º ouro, vieram na baía de Assunção. Lorrane Santos foi campeã do C1 500m. Com tempo de 2m12s59, ela deixou para trás a mexicana Nicol Guzman e a cubana Yisnoly Lopez. No masculino, Mateus Nunes ficou com a prata na mesma categoria. O brasileiro concluiu a prova em 1m51s44, atrás apenas do argentino Aramís Sanchez. Reinaldo Arguello, da Colômbia, completou o pódio.

Brilho do karatê

A modalidade que mais conquistou medalhas nesta quinta-feira (21) foi o karatê. Andrey Frisanco, da categoria até 84kg, levou a medalha de ouro, enquanto Barbara Amaral, da categoria até 68kg, ficou com a prata. Outros dois brasileiros conquistaram o bronze: Ademilton Nogueira (+84kg) e Roberta Lopes (-68kg).

Tênis de mesa encerra em alta

A maratona de provas do tênis de mesa no Pan Júnior, que começou no último sábado (16), terminou com o Brasil em dois pódios por equipes. No início do dia, Karina Shiray e Beatriz Fiore venceram o confronto com o time colombiano por 3 jogos a 0 e garantiram a classificação para as finais. Mais tarde, acabaram superadas em duelo duríssimo pela equipe dos Estados Unidos, com placar de 3 jogos a 1.

Ainda nesta quinta-feira (21), Leonardo Iizuka e Felipe Doti também encararam seus últimos desafios no Pan Júnior. A equipe brasileira venceu o duelo contra a Venezuela por 3 jogos a 1 e, na sequência, derrotou o time de Porto Rico por 3 a 0, conquistando a medalha de ouro.

Mais pódios na ginástica

Pedro Silvestre, que já havia conquistado a medalha de prata no individual geral, subiu ao lugar mais alto do pódio na final do cavalo com alças. O brasileiro de 18 anos teve nota de 12.266, superando o chileno Matías Felipe Martínez e o norte-americano Jason Hao.

No feminino, Kauany Aquino levou a prata na final do solo. A brasileira somou 12.949 pontos e ficou atrás apenas da norte-americana Addalye VanGrinsven, que teve nota de 13.483. A canadense Coralie Demers completou o pódio, com a medalha de bronze.

Pedro Silveira conquistou o ouro no cavalo com alças (Foto: Ana Patricia/COB)

Wrestling no pódio

No wrestling, a brasileira Ana Sales chegou até a final da categoria até 50kg, após vencer suas duas primeiras lutas diante da peruana Antuaneth Casusol e da mexicana Ana Palacios. Porém, na decisão, foi superada pela cubana Greili Bencosme e ficou com a medalha de prata.

