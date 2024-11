NBB: Com show de Siewert, Flamengo domina e vence o Botafogo

O Flamengo venceu o clássico carioca contra o Botafogo por 91 a 67 nesta quarta-feira (13), em partida válida pela 6ª rodada do NBB (Novo Basquete Brasil), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. Siewert e Alexey foram os maiores pontuadores do Rubro-Negro, que dorme na liderança da competição e torce para uma derrota do Minas.

continua após a publicidade

➡️ Ex-BBB é anunciado como novo reforço do Benfica

Com este resultado, o Flamengo soma 18 pontos na tabela, na primeira colocação virtual e torce para uma derrota do Minas, contra o União Corinthians, na quinta-feira (14). Já o Botafogo segue com 12 unidades, em décimo terceiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI A PARTIDA?

No início do primeiro quarto, o Botafogo até começou a frente, mas rapidamente o Flamengo passou à frente, com chuva de bolas de três, principalmente do ala-pivô Siewert. Com vantagem no placar, o Rubro-Negro impôs mais o ritmo da partida, anulou as ações ofensivas do rival e atacou com primor. O time da Gávea foi para o intervalo vencendo por 46 a 30.

continua após a publicidade

Flamengo e Botafogo pelo NBB (Foto: Thais Magalhães)

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo até conseguiu equilibrar as ações, mas esbarrou na qualidade da equipe Rubro-Negra, que seguiu abrindo vantagem no placar. O destaque do Alvinegro foi ala dominicano Novas Mateo, com 13 pontos, mas o Flamengo teve as grandes atuações de Siewert e Alexey, que consolidaram a vitória do bicampeão mundial por 91 a 67.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

As duas equipes voltam as quadras pelo NBB no final de semana. Na sexta-feira (15), o Botafogo recebe o Vasco e no sábado (16) o Flamengo encara o Franca-SP.