Tênis: João Fonseca frustra torcida em Lyon mais uma vez e vai às quartas

O brasileiro João Fonseca, número 3 do Brasil e 149º do mundo, está nas oitavas de final do Challenger de Lyon, na França, voltou a frustrar a torcida e superou o local Kyrian Jacquet, 276º, e encara o espanhol Martin Landaluce.

Rio Open 2025 abre venda de ingressos; veja valores do torneio de tênis

Fonseca precisou de apenas 1h11 para fechar o placar em 6/4 6/4 tendo convertido oito ace contra três Jacquet, que venceu 66% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 78% de aproveitamento do brasileiro.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogando com uma postura agressiva com forehand e buscando encurtar pontos, João Fonseca abriu a partida quebrando o saque do francês de zero e foi confirmando seus games de saque sem grandes sustos. Na segunda etapa, o brasileiro manteve a postura de ser agressivo, buscou ir à rede e quebrou o saque do francês também no primeiro game, viu Jacquet devolver a quebra no 6º game, mas não se rendeu e voltou a quebrar o saque do francês no 7º game e administrou.

(Foto: Green Filmes/CBT)

Em busca de vaga na semifinal, Fonseca encara o espanhol Martin Landaluce, com quem disputa uma vaga no ATP Next Gen Finals.