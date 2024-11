Jake Paul foi desmotivado pelo treinador sobre a luta com Tyson: ‘Nem f*’

Jake Paul vai encarar Mike Tyson no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA). No clima da luta, o influenciador publicou, na última segunda-feira (4), um vídeo antigo em que o treinador do youtuber não acreditava que o jovem de 27 anos poderia encarar o ex-campeão mundial de boxe.

No vídeo, gravado em 2021, Jake já projetava uma luta com Tyson, mas o treinador rechaçou rapidamente a ideia.

- Eu acabei de ter uma ideia maluca. Você acha que eu consigo vencer o Mike Tyson (em uma luta de boxe) - perguntou Jake a um integrante do time dele.

- Nem f*. Não (risos) - respondeu o treinador, que foi retrucado por Paul.

- Nem daqui a um ano? - perguntou.

- É que o Mike Tyson tem algumas paradas que ele sabe como fazer, mano. É tipo… ele é um cachorro - retrucou o instrutor.

Tradução da legenda do vídeo: "Há três anos e meio, meu time riu da minha ideia de lutar com Tyson. Meu próprio treinador me disse que eu não tinha chances de vencer o homem. Eles disseram que era impossível. Vamos descobrir."

🥊 MIKE TYSON X JAKE PAUL

A luta do dia 15 de novembro terá regras diferentes em relação ao boxe tradicional, solicitadas por Tyson. As luvas terão pesos alterados. O equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6kg) é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de sexta-feira da semana que vem, será de 14 onças (cerca de 397g). Alguns especialistas apontam que o motivo seria para amenizar o golpe, tornando-o mais "suave".

Encarada de Mike Tyson, de 58 anos, e Jake Paul, de 27 (Foto: Kena Betancur/AFP)

Outra mudança foi no tempo da luta. O ex-campeão mundial de boxe pediu para serem oito rounds de dois minutos, em vez de 12 rounds de três minutos. Sobre essa mudança, Jake Paul comentou em uma entrevista para o jornal "Mail Sports".

- Ele queria uma luta profissional. Ele queria oito rounds de dois minutos. Então, estou dando a ele tudo o que ele quer - afirmou Paul.