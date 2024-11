Apesar da clara superioridade, Jake Paul decidiu que não nocautearia o campeão mundial de boxe, Mike Tyson, no duelo durante a madrugada do último sábado (16). Assim, uma das lutas mais esperadas do ano terminou sem muita emoção, com vitória para o influenciador em decisão unânime dos juízes. Em entrevista coletiva, o youtuber admitiu que "tirou o pé do acelerador", apesar das provocações no evento que precedeu o embate.

- Sim, eu tirei o pé do acelerador. Um pouco. Eu queria dar aos fãs um show, mas eu também não queria machucar alguém que não precisava disto - justificou Jake Paul.

- Eu meio que eu o 'carreguei' durante a luta. Teve um ponto em que ele não queria responder, não sei se estava cansado ou algo parecido. Eu já sentia que a idade estava mostrando seu peso, mas eu tenho tanto respeito pelo Mike. Tudo aquilo de 'violência e guerra', quando ele me deu aquele tapa, eu queria ir para cima dele, derrubá-lo e nocauteá-lo. Mas isso meio que foi embora durante a luta - completou.

O ritmo de luta foi ditado por Jake Paul, de 27 anos, enquanto enfrentava uma das maiores lendas do boxe mundial, Mike Tyson, de 58 anos. Durante os oito rounds, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), o influenciador administrou a vantagem física para deixar a decisão final para os jurados.

Mike Tyson x Jake Paul

O influenciador Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes (80 a 72, 79 a 73 e 79 a 73) em uma luta marcada por reviravoltas e respeito mútuo. O influenciador começou cauteloso, mas equilibrou o combate ao defender e contra-atacar no primeiro round.

Com Tyson buscando a curta distância e mostrando mobilidade surpreendente para seus 58 anos, Paul conseguiu desnortear a lenda do boxe a partir do terceiro round, quando encaixou um cruzado decisivo.

Nos rounds seguintes, Jake dominou com maior volume de golpes, enquanto "Iron Mike" ficou na defensiva, demonstrando cansaço. No último assalto, Paul tentou o nocaute, mas Tyson resistiu, mostrando o motivo de ser um dos maiores boxeadores da história.

