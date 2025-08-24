menu hamburguer
Veja reação da Seleção com saída do primeiro lugar no Mundial de Ginástica; vídeo

Equipe soube da perda do ouro durante coletiva com a imprensa; Lance! flagrou o momento

Reação da Seleção com prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/08/2025
17:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de conjunto conquistou a prata na disputa da séria misto no Mundial de Ginástica rítmica. A nota alta da equipe, que foi a primeira a se apresentar, deixou a Arena Carioca 1 com gosto de ouro, mas a Ucrânia fez 1 décimo a mais e tirou a vitória do Brasil. No momento, a equipe dava entrevistas na zona mista e ficou bastante apreensiva com o resultado da seleção adversária. O Lance! flagrou o momento. Assista à reação abaixo:

No momento em que saiu a nota da Ucrânia, todos os olhares se voltaram pelos telões espalhados na zona mista. Com a confirmação, a equipe demorou a acreditar, mas ficou muito feliz com a prata histórica e com a entrada do Brasil na elite da ginástica rítmica mundial.

A nota do Brasil foi 28.550, o que levantou a torcida que acompanhava. O pódio já era praticamente garantido, mas ainda era necessário aguardar as demais seleções se apresentarem. Passado o Japão, a equipe ficou mais tranquila. A chegada da Ucrânia pegou todos de surpresa. Elas fizeram 28.650.

A prata na série mista é inédita para o Brasil. A equipe se apresentou ao som de "Evidências". A apresentação deste domingo (24) foi a melhor já feita pelo conjunto comandando por Camila Farezin.

Seleção brasileira após apresentação na série mista do Mundial de Ginástica Rítmica Créditos: MeloGym/CBG

Confira o resultado geral misto na competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica

  1. Ucrânia - 28.650
  2. Brasil - 28.550
  3. República da China - 28.350
  4. Espanha - 28.200
  5. Japão - 27.350
  6. Israel - 27.250
  7. Hungria - 26.250
  8. Polônia - 24.050

Formato de competição

O Mundial de Ginástica Rítmica é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

